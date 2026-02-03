¿Qué puertas siguen abiertas en el mercado para James? Estas son las ligas donde aún puede encontrar equipo

El mercado de fichajes de invierno ya bajó el telón en las principales ligas de Europa, pero el panorama para James Rodríguez aún no está completamente definido. Aunque los focos mediáticos apuntaban a un rápido desenlace, lo cierto es que todavía existen varias ventanas abiertas, tanto en el viejo continente como en América, que mantienen vivo el abanico de posibilidades para el volante cucuteño.
Pensando en la Selección Colombia y en la necesidad de que su principal referente llegue con ritmo y continuidad al tramo decisivo del calendario internacional, la elección del próximo club se vuelve clave. Por ahora, el reloj sigue corriendo, pero no todo está cerrado.