¿Qué puertas siguen abiertas en el mercado para James? Estas son las ligas donde aún puede encontrar equipo

Pensando en la Selección Colombia y en la necesidad de que su principal referente llegue con ritmo y continuidad al tramo decisivo del calendario internacional, la elección del próximo club se vuelve clave. Por ahora, el reloj sigue corriendo, pero no todo está cerrado.

El mercado de fichajes de invierno ya bajó el telón en las principales ligas de Europa, pero el panorama para James Rodríguez aún no está completamente definido. Aunque los focos mediáticos apuntaban a un rápido desenlace, lo cierto es que todavía existen varias ventanas abiertas, tanto en el viejo continente como en América, que mantienen vivo el abanico de posibilidades para el volante cucuteño.

Las últimas puertas en Europa

En las próximas 24 horas se cerrará el mercado en la Eredivisie de Holanda, mientras que Portugal bajará la persiana un día después, un destino que James conoce bien por su exitoso paso por el Porto al inicio de su carrera europea.

Más adelante aparecen ligas menos convencionales pero aún activas. En Turquía, Grecia y Austria, la ventana de incorporaciones permanecerá abierta hasta el 6 de febrero, ofreciendo opciones que, aunque fuera del radar principal, siguen siendo competitivas.

En el tramo final del mercado europeo sobresalen tres ligas donde el tiempo juega un poco más a favor del colombiano. Suiza cerrará su mercado el 16 de febrero, Rusia lo hará el 19, y ambas representan las últimas alternativas dentro de Europa para que James encuentre equipo y se prepare de la mejor manera de cara a su objetivo mayor: llegar en plenitud a la última Copa Mundial de la FIFA defendiendo los colores de Colombia.

América, una vía cada vez más viable

Si el camino de James se inclina hacia este lado del mundo, las opciones se amplían considerablemente. En México, el mercado estará abierto hasta el 10 de febrero, mientras que en Colombia la ventana se extenderá hasta el 6 de marzo, lo que permitiría un regreso al fútbol local en un contexto de mayor calma y margen de negociación.

Brasil, uno de los destinos que más interés ha despertado por nivel competitivo y visibilidad internacional, mantendrá su mercado activo hasta el 3 de marzo. Más adelante aparecen Ecuador, con cierre el 29 de marzo, y la MLS de Estados Unidos, que cerrará incorporaciones el 26 de ese mismo mes, convirtiéndose en las ligas con mayor margen temporal para definir el futuro del ‘10’.