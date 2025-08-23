James y Jhon Arias lideran la “legión” de colombianos en el exterior en partidos este fin de semana

Están por todas partes. Desde México hasta Rusia, pasando por las cinco Ligas Grandes de Europa, los futbolistas colombianos han tomado protagonismo en el balompié internacional. No son actores de reparto, sino principales de los equipos en los que llevan un buen tiempo, o a los que recién llegaron tras brillar en otros clubes. Por eso, este fin de semana habrá varios que tendrán acción. Sin embargo, el que se lleva todas las miradas es James Rodríguez, capitán del León de México. El volante cucuteño, de 34 años, no juega hace dos partidos. Antes del partido que su equipo perdió con Monterrey el 11 de agosto –perdió 1-3–, se informó que tenía un problema muscular del que, hasta ahora, no hay información concreta.

Sin embargo, esta semana se vio entrenando, por lo que se espera que esté entre los convocados para el duelo en que su equipo recibirá al Pachucha de México en el estadio Nou Camp de Guanajuato, válido por la sexta fecha de la Liga MX 2025. La presencia de Rodríguez podría ayudar a que su club inicie la remontada de puestos que los hincha esperan desde hace un tiempo. Por el momento se ubican en la décima casilla de la tabla de posiciones del torneo. Suma tres derrotas y dos victorias. De cumplir o no el objetivo de ayudar al equipo a entrar a las finales del fútbol mexicano, dependería la renovación del contrato de James, que vence el próximo 31 de diciembre.

En una entrevista que dio a Fox México recientemente, el “10” colombiano contó que, a falta de poco más de tres meses para que finalice su vínculo con el equipo “esmeralda”, no han hablado sobre una extensión. También manifestó que tiene voluntad para quedarse en el club, donde lo han tratado bien –y el equipo ha girado entorno a su figura– desde que llegó.

¿Cuándo juegan Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Durán y Juan Cuadrado?

Este fin de semana habrá competencia en todas las Ligas de Europa. Con el inicio del torneo alemán e italiano, las competencias importantes del “Viejo Continente” ya están activas. En Inglaterra, Yerson Mosquera y Jhon Arias se enfrentarán contra Bournemouth y Wolverhampton válido por la segunda jornada de la Liga Premier. El encuentro está programado para empezar a las 9:00 a.m.

Entre tanto, tanto el antioqueño Daniel Muñoz, así como el vallecaucano Jéfferson Lerma, jugarán el domingo 24 de agosto a partir de las 8:00 a.m. (hora de nuestro país), en el duelo ante Nottingham Forest. Entre tanto, el volante antioqueño Richard Ríos, fichaje más costoso de la historia del Benfica portugués, tendrá acción el sábado desde las 2:00 p.m., en el partido contra Tondela.

En el mismo torneo, el delantero samario Luis Javier Suárez, fichaje “estelar” del Sporting de Lisboa, visitará el sábado, al mediodía, a Nacional por la tercera fecha del balompié luso. El equipo de la capital de Portugal se ubica en la primera fecha del torneo de ese país.