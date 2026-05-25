Las declaraciones de James Rodríguez sobre Kovac en Bayern desatan debate tras publicación en torno a Luis Díaz

El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a ser tema de conversación luego de unas declaraciones reveladas en el documental de Netflix sobre su carrera, en las que habló de las dificultades que vivió durante su etapa en el Bayern Munich bajo las órdenes del técnico Niko Kovač. James explicó que durante sus primeros meses en Alemania tuvo una mejor adaptación gracias a la presencia de entrenadores que hablaban español, como Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes. Sin embargo, aseguró que todo cambió con la llegada de Kovac. “El primer año tuve suerte porque Carlo hablaba español y Heynckes también. Pero en el segundo año vino Kovac... Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas”. El colombiano también recordó una situación relacionada con las exigencias físicas del entrenador croata, comentario que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Y yo le decía: ‘No, ¿qué voy para el Tour de Francia o qué? Yo soy jugador de fútbol’”. Poco después de que se difundieran esas declaraciones, la cuenta oficial en español del Bayern Munich publicó un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta relacionada con lo dicho por James. “¡Los quiero ver activooooos, mi genteeee!”, escribió la cuenta del club alemán junto a una fotografía de Luis Díaz realizando una sesión de bicicleta de spinning. La publicación provocó una ola de comentarios y opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos aficionados consideraron que el mensaje fue una coincidencia o una simple publicación motivacional, otros lo relacionaron directamente con las palabras de James en el documental. El debate también abrió una discusión sobre la preparación física en el fútbol de alto rendimiento. Numerosos usuarios señalaron que los ejercicios complementarios, como el trabajo en bicicleta, hacen parte fundamental de la preparación de un futbolista profesional. Además, varios comentarios aprovecharon la comparación para elogiar la disciplina y el compromiso físico de Luis Díaz, destacando su intensidad y capacidad atlética tanto en la Selección Colombia como en el fútbol europeo. Por otro lado, algunos seguidores de James defendieron al volante colombiano y aseguraron que sus declaraciones fueron hechas en tono de humor y como una anécdota de las diferencias que existen entre jugadores y entrenadores.