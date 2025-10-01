x

¿James Rodríguez tiene los meses contados en el León de México?

Según la prensa de ese país, el colombiano no se ha sentado a negociar su renovación con los directivos de León. Sin embargo, llama la atención que su nuevo técnico habló maravillas del colombiano.

  James Rodríguez llegó al Club León el pasado 13 de enero y tiene contrato con este equipo hasta diciembre próximo. FOTO X-CLUB LEÓN
    James Rodríguez llegó al Club León el pasado 13 de enero y tiene contrato con este equipo hasta diciembre próximo. FOTO X-CLUB LEÓN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
James Rodríguez tendría los meses contados en el Club León de México. Así lo aseguran medios de ese país.

Lea: James Rodríguez “va a disfrutar el fútbol”, prometió Ignacio Ambriz, nuevo DT del León

Tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo del club esmeraldero y la llegada del mexicano Ignacio Ambriz, la prensa asegura que el centrocampista colombiano, de 34 años de edad, no renovaría, a final de temporada, su vínculo con este equipo, como lo informó Carlos Ponce de León, director de Diario Récord.

“En realidad no se han sentado a renovar, no se han sentado a negociar. Lo que me dicen es que no se va a quedar, y con ‘Nacho’ Ambriz (León) va a terminar el torneo con lo que tiene, y para empezar el siguiente va a haber un cambio de proyecto que no incluye a James Rodríguez”, aseguró el periodista.

Lo que llama la atención es que el lunes, tras su primer entrenamiento con los jugadores, Ambriz habló maravillas del colombiano, quien se esfuerza no solo por hacer un buen semestre en el torneo azteca sino también por mantener un buen nivel que le permita llegar en óptimas condiciones al Mundial de Norteamérica-2026.

“James me ha sorprendido. Lo vi bien, lo vi tranquilo y le dije que va a disfrutar jugar fútbol”, dijo Ambriz el lunes en su presentación como nuevo adiestrador de La Fiera.

“Decían que si iba a poder con él y aquí no se trata de poder. Lo primero es saber que James es un ser humano”, comentó Ambriz, de 60 años. “Él tiene ilusión, quiere ser campeón y se trata de que todos lo entendamos”, agrego el timonel, citado por la agencias de noticias AFP.

En el actual certamen, James ha disputado ocho de once partidos en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia. En los otros tres juegos no fue convocado por lesión. Este sábado, según la prensa de ese país, no estaría en el duelo contra Toluca (8:00 p.m.).

¿Cómo marcha León en la Liga de México?

El equipo del colombiano se ubica en la decimoprimera posición de la Liga MX con 12 puntos tras once fechas disputadas. Está a uno de ingresar a zona de repechaje para la Liguilla. Lidera Toluca, su siguiente rival este sábado, con 25 unidades.

