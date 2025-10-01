¿James Rodríguez tiene los meses contados en el León de México?

James Rodríguez tendría los meses contados en el Club León de México. Así lo aseguran medios de ese país.

Tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo del club esmeraldero y la llegada del mexicano Ignacio Ambriz, la prensa asegura que el centrocampista colombiano, de 34 años de edad, no renovaría, a final de temporada, su vínculo con este equipo, como lo informó Carlos Ponce de León, director de Diario Récord.

“En realidad no se han sentado a renovar, no se han sentado a negociar. Lo que me dicen es que no se va a quedar, y con ‘Nacho’ Ambriz (León) va a terminar el torneo con lo que tiene, y para empezar el siguiente va a haber un cambio de proyecto que no incluye a James Rodríguez”, aseguró el periodista.

Lo que llama la atención es que el lunes, tras su primer entrenamiento con los jugadores, Ambriz habló maravillas del colombiano, quien se esfuerza no solo por hacer un buen semestre en el torneo azteca sino también por mantener un buen nivel que le permita llegar en óptimas condiciones al Mundial de Norteamérica-2026.