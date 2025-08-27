x

¿James cambia de club? Esto es lo que se sabe sobre una posible salida del León de México

El colombiano podría cambiar de aires gracias a la influencia de un viejo conocido por el cucuteño. Aún no renueva con el cuadro esmeralda.

  • James Rodríguez podría cambiar de club pero no necesariamente de liga. Foto: Getty Images
    James Rodríguez podría cambiar de club pero no necesariamente de liga. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Aunque James Rodríguez ya ha sumado minutos en el Apertura de la Liga MX con el León, su futuro en el equipo esmeralda aún no está asegurado, pues podría cambiar de liga o solamente cambiar de club sin salir de México.

Esta posibilidad cada vez es inminente teniendo en cuenta que el contrato del colombiano con el club mexicano está próximo a acabarse, pues James tiene vínculo con León hasta el 31 de diciembre del 2025.

Lea también: Carlo Ancelotti alabó el juego de Colombia y lo dio como favorito para Mundial de 2026

Ante esa situación, ya debería de evaluarse una posible renovación entre el colombiano y el equipo esmeralda, sin embargo días atrás el 10 de la Selección confirmó públicamente que aún no había recibido propuestas se renovar el vínculo con el equipo mexicano.

El posible nuevo club de James Rodríguez

En este mercado de fichajes el colombiano despertó interés de varios mercados incluyendo un posible regreso a España. El recién ascendido Real Oviedo y el Sevilla fueron, según medios internacionales, los equipos que habrían preguntado por el colombiano.

Sin embargo, en las últimas horas TV Azteca Deportes reveló sobre el posible interés de un equipo de la Liga MX sobre el colombiano una vez se acabe el Apertura a fin de año.

Se trata de Rayados de Monterrey, quien tendría la intención y el poderío económico para ofrecerle mejores condiciones al volante colombiano para que continúe con su carrera en territorio mexicano. Otro ingrediente sería la presencia de un excompañero de James en la nómina.

“Rayados, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara al Mundial 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid con el que conquistó varios campeonatos: Sergio Ramos”, dice el medio anteriormente citado.

En caso de un cambio de aires, este representaría el décimo tercer club en la carrera de James Rodríguez, quien ha vestido las camisetas del Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano antes de llegar al León.

Siga leyendo: ¿Luis Díaz puede ser el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos?

