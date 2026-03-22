El capitán de Senegal entregaría medallas a Marruecos para aliviar tensiones tras polémico final de Copa Africana

Uno de los líderes de Senegal, Idrissa Gueye, está dispuesto a entregar las medallas de campeones de África a Marruecos, declarado ganador esta semana por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), si este gesto alivia las tensiones entre ambos países.

La CAF anunció el martes su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), el 18 de enero en Rabat. El resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.

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“Me comprometo personalmente a reunir las medallas y quizá devolvérselas a Marruecos si eso puede calmar las tensiones entre los dos países”, afirmó Gueye el sábado tras la victoria de su equipo, el Everton, contra el Chelsea en el campeonato de Inglaterra (3-0).

“Es simplemente ridículo... un partido de fútbol se gana en el campo, eso es lo que hicimos en Marruecos. Hicimos lo que había que hacer en el terreno de juego, ganamos ese partido. Merecemos ser los campeones de África, ¡somos los campeones de África! Los títulos se ganan en el campo, no en los despachos”, añadió el centrocampista.

En la final de la Copa de África los Leones de la Teranga se habían impuesto en un partido caótico.

Tras un penalti concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

Tras el penal fallado por el extremo marroquí Brahim Díaz, del Real Madrid, los dos equipos disputaron una prórroga, en la que Senegal ganó gracias a un gol de Pape Gueye.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) decidió responder a la decisión de la CAN con un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima jurisdicción deportiva con sede en Lausana.

“Si solo dependiera de mí, le habría dicho a la Federación que no presentara apelación”, añadió Gueye el sábado.

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