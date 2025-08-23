Este es IDC Network, el grupo extranjero que transformaría a un histórico del fútbol colombiano

El grupo inversionista IDC Network llega al fútbol profesional colombiano gracias a un grande del balompié nacional que actualmente vive una crisis económica que lo tiene sumido en varias deudas.
Se trata del Deportivo Cali, quien a través de un comunicado confirmó la llegada del grupo inversor IDC Network al cuadro azucarero, representando esto un respiro para sus finanzas en medio de la crisis de los últimos años.
“En una decisión transcendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados de Deportivo Cali aprobó la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución”, dijo el club en el comunicado publicado.