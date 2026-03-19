Luis Díaz y Luis Suárez ya saben a qué horas y cuándo jugarán los cuartos de final de la Champions

La Champions League ya tiene todo listo para el inicio de los cuartos de final, una instancia que contará con protagonismo colombiano gracias a la presencia de Luis Díaz y Luis Suárez, quienes abrirán la serie con sus respectivos equipos.
El telón se levantará el próximo 7 de abril, cuando el Real Madrid reciba al equipo de Díaz en un duelo programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia). A la misma hora, el Sporting de Lisboa, con Suárez en sus filas, será local frente al Arsenal en otro choque de alto nivel.