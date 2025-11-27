x

Hora y dónde ver Colombia vs. Bolivia este viernes por la Liga de Naciones en La Paz

La Selección es líder de la tabla de posiciones con seis puntos, en el torneo que da dos cupos al Mundial 2027 y dos para el repechaje.

  • La Selección Colombia cerró sus entrenamientos este jueves y el técnico Ángelo Marsiglia definió el grupo que este viernes se mide a Bolivia. FOTO FCF
Luz Élida Molina Marín
27 de noviembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia femenina está lista para el duelo ante Bolivia, este viernes a las 4:00 de la tarde, compromiso que se disputará en La Paz.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia, viajarán a primera hora este viernes, en vuelo chárter, desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, para el duelo que se podrá ver en el país por Caracol, RCN, las Apps de ambos canales y a través de www.golcaracol.com.

Colombia está invicta y es líder de la Liga con seis puntos, seguidas por Chile, Argentina y Venezuela que suman 4; mientras que Ecuador tiene 3 unidades y Uruguay un punto. Sin unidades están Paraguay, Perú y Bolivia.

La idea del técnico Marsiglia y las jugadoras, es poder sumar una victoria, para mantenerse en la parte alta de la tabla, ya que en la cuarta fecha de la próxima semana descansarán.

Ante Bolivia Colombia tiene en el historial dos triunfos por goleada, la más reciente en la pasada Copa América en la que las cafeteras ganaron 8-0. En esa ocasión marcaron Daniela Montoya, Mayra Ramírez, Linda Caicedo, Wendy Bonilla, Jorelýn Carabalí y Valerín Loboa, además del autogol de Anabel Flores.

Colombia formaría este viernes con Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Leicy Santos, Linda Caicedo, Ivonne Chacón y Valerín Loboa.

Una de las novedades en el equipo nacional es el regreso de la defensora antioqueña Manuela Vanegas, quien está con la Tricolor tras 10 meses de ausencia, ya que operada de sus ligamentos de la rodilla derecha y por ello, no pudo estar en los dos duelos anteriores ante Perú y Ecuador.

En esta convocatoria la gran ausente es la paisa Lorena Bedoya Durango, quien fue la más destacada en la pasada doble fecha, pero solicitó no estar, ya que será sometida a una intervención para tratarle una molestia que la está afectando, según afirmó Ángelo Marsiglia, quien sostuvo que fue una decisión entre Lorena, el club y la Selección.

Colombia es líder de la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y otros dos por repechaje. Suma seis puntos, está invicta: triunfos ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2) y en la fecha de diciembre descansará.

Este viernes también se disputarán los duelos Perú-Chile (4:00 p.m.); y a las 6:00 p.m., lo harán Paraguay-Uruguay y Ecuador-Venezuela. En esta tercera fecha descansa Argentina.

Deportes
Fútbol
Fútbol femenino
Seleccion Colombia Femenina
Bolivia
Linda Caicedo
Manuela Vanegas
Ángelo Marsiglia
