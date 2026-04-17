¡Prográmese! Este sábado hay clásico suramericano: Colombia visita a Argentina por la Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia femenina se mide este sábado, a las 6:00 de la tarde, ante Argentina, en Buenos Aires, en el partido de la fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Ambas selecciones llegan invictas, con 13 puntos, en lo más alto de la tabla y parcialmente, son las que están en zona de clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

Hay que recordar que las dirigidas por Ángelo Marsiglia ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y por ello, el cupo directo al Mundial es el principal objetivo del grupo para este 2026.

El duelo promete ser de alta calidad, ya que tanto Argentina como Colombia llegan como únicas selecciones que no han perdido en el torneo que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos para el repechaje.

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El compromiso se disputará a las 6:00 de la tarde, este sábado, y en Colombia se podrá ver a través de Caracol y RCN en sus pantallas principales, además de www.golcaracol.com y las Apps de ambos medios.

Hay que recordar que Leicy Santos de Colombia con cuatro goles, es la líder de la tabla de artilleras del torneo, seguida por la argentina Florencia Bonsegundo con tres; mientras que Daniela Montoya y las argentinas Maricel Pereyra, Kishi Núñez, Aldana Cometti y Paulina Gramaglia tienen dos tantos.

Colombia viene de ganarle en casa a Venezuela y Chile 2-1 y 2-0, respectivamente. Argentina por su lado sumó también dos triunfos como visitante 0-1 ante Chile y 1-2 ante Venezuela.