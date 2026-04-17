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¡Prográmese! Este sábado hay clásico suramericano: Colombia visita a Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Ambas selecciones están invictas y suman 13 puntos, son líderes de la tabla y parcialmente, son las clasificadas directas al Mundial de Brasil 2027.

  • Linda Caicedo y Manuela Pavi serán titulares con la Selección Colombia Femenina este sábado, a las 6:00 de la tarde, como visitante ante Argentina. FOTO CORTESÍA FCF
    Linda Caicedo y Manuela Pavi serán titulares con la Selección Colombia Femenina este sábado, a las 6:00 de la tarde, como visitante ante Argentina. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Selección Colombia femenina se mide este sábado, a las 6:00 de la tarde, ante Argentina, en Buenos Aires, en el partido de la fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Ambas selecciones llegan invictas, con 13 puntos, en lo más alto de la tabla y parcialmente, son las que están en zona de clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

Hay que recordar que las dirigidas por Ángelo Marsiglia ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y por ello, el cupo directo al Mundial es el principal objetivo del grupo para este 2026.

El duelo promete ser de alta calidad, ya que tanto Argentina como Colombia llegan como únicas selecciones que no han perdido en el torneo que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos para el repechaje.

También le puede interesar: Linda Caicedo brilló en la victoria de Colombia ante Chile por la Liga de Naciones Femenina, ¿cuándo vuelve a jugar?

El compromiso se disputará a las 6:00 de la tarde, este sábado, y en Colombia se podrá ver a través de Caracol y RCN en sus pantallas principales, además de www.golcaracol.com y las Apps de ambos medios.

Hay que recordar que Leicy Santos de Colombia con cuatro goles, es la líder de la tabla de artilleras del torneo, seguida por la argentina Florencia Bonsegundo con tres; mientras que Daniela Montoya y las argentinas Maricel Pereyra, Kishi Núñez, Aldana Cometti y Paulina Gramaglia tienen dos tantos.

Colombia viene de ganarle en casa a Venezuela y Chile 2-1 y 2-0, respectivamente. Argentina por su lado sumó también dos triunfos como visitante 0-1 ante Chile y 1-2 ante Venezuela.

Posibles nóminas de Argentina y Colombia

Argentina: Gabriela Pereyra; Evelyn Domínguez, Sophia Wais, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Justina Morcillo, Vanina Preininger, Daiana Candela, Florencia Bonsegundo; Kishi Núñez y Agostina Holzheier.

Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Badoya, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Maithé López

Así va la tabla de posiciones

1° Argentina, 13 puntos

2° Colombia 13 pts

3° Venezuela, 8 pts

4° Chile, 7 pts

5° Paraguay, 7 pts

6° Perú, 7 pts

7° Ecuador, 5 pts

8° Uruguay, 5 pts

9° Bolivia, 1 punto

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