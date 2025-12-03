x

Hinchas del Cúcuta intentaron linchar a José Cadena, presidente del club

En medio de los festejos por volver a la primera división, los aficionados del equipo motilón que invadieron el campo del General Santander se abalanzaron contra el directivo.

  • José Augusto Cadena ha sido el presidente del Cúcuta Deportivo en la última década. A pesar del ascenso, los hinchas motilones aún tienen una mala percepción del directivo. Fotos: Captura de video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Luego de una dramática definición ante el Real Cundinamarca, el Cúcuta Deportivo logró el regreso a la primera división del fútbol colombiano tras cinco años de ausencia. La afición que llenó el General Santander celebró en las gradas y el terreno de juego, sin embargo, la fiesta por poco termina en tragedia.

En medio de la euforia por el anhelado ascenso, hinchas saltaron a la cancha y buscaron festejar con los integrantes de la plantilla, sin embargo, una parte de los aficionados intentó agredir a José Augusto Cadena, presidente del Club.

Lea también: En partido para el infarto, con varios penales errados, Cúcuta logró ascender a primera división para 2026

El directivo bajó al terreno de juego para también festejar que en el 2026 el equipo norsantandereano jugará la Liga BetPlay. En ese momento, Cadena fue rodeado por varios hinchas, quienes provocaron que el hombre tuviera que correr ante la actitud agresiva de la afición motilona. Tuvo que salir del terreno y del estadio escoltado por miembros del cuerpo de seguridad.

El mal recuerdo de los hinchas del Cúcuta Deportivo sobre José Augusto Cadena

Lo que pudo ser un momento de reconciliación entre la dirigencia del Cúcuta Deportivo y su afición por conseguir el principal logro del año terminó en violencia irracional y un intento por acabar con la vida de una persona.

Lastimosamente, esta bochornosa reacción de algunos aficionados está antecedida de una controversial forma de dirigir al club por parte del empresario, que ha estado al frente del equipo durante la última década.

Aunque hoy hay alegría en el doblemente glorioso, hace cinco años el Cúcuta Deportivo perdió la categoría y desapareció como club luego de que el Ministerio del Deporte le revocara el reconocimiento deportivo y la Superintendencia de Sociedades ordenara su liquidación.

Estas medidas provocaron que el equipo estuviera alrededor de año y medio sin competir, pues solo en el 2022 la Dimayor autorizó el regreso del Cúcuta Deportivo al Torneo BetPlay.

Todos estos sucesos fueron mientras Cadena estuvo al frente del equipo. El club, que ya sabe lo que es ser campeón de primera división y que en algún momento disputó semifinales de Copa Libertadores, ha tenido que reconstruir su identidad por problemas institucionales. Para la hinchada, la hazaña de volver a la A es de los jugadores y el cuerpo técnico, no de los directivos.

Siga leyendo: Ni Aguerre ni Ospina: ¿quién es el mejor arquero en Colombia? Esto dice un estudio

Fútbol
Hinchas
Fútbol colombiano
Dimayor
Violencia
Liga BetPlay
Torneo BetPlay
Cúcuta Deportivo
Vandalismo
Norte de Santander
Cúcuta
Club intelecto
Liga Betplay

