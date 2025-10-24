Héctor Bellerín: el futbolista del Betis que apagó las redes para cuidar su salud mental

Un día cualquiera Héctor Bellerín, lateral de 30 años del Real Betis, no posteo más en sus redes sociales. Al principio todo parecía cuestión de descanso, pero al pasar de los meses los aficionados se comenzaron a preguntar el paradero del futbolista español, ajenos a que este se encontraba replanteando completamente su vida.
Durante el más reciente verano, Héctor borró todas las aplicaciones de redes sociales de su teléfono y se propuso vivir sin filtros ni notificaciones. En un mundo donde los futbolistas parecen tan medidos como sus estadísticas y mostrando los lujos del deporte que más factura en el mundo, él prefirió el silencio, dejar el celular en casa, mirar el mar con su cámara y reconectarse con lo esencial. Le contamos la historia del futbolista que fue en contra de la corriente.