Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

A 150 días del inicio del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, este es el presente de los jugadores que pueden ser seleccionados por Néstor Lorenzo, en el regreso de la Selección Colombia a la máxima cita del fútbol mundial tras 8 años. Algunos han tenido un gran arranque de 2026, otros están a la deriva pues aún no tienen equipo y también preocupa la situación de algunos por sus recientes lesiones. El técnico Lorenzo, quien siempre ha hablado de una lista extensa de jugadores que ha tenido en cuenta en su proceso (150), debe elegir los 26 mejores para el Mundial, y aunque algunos parecen fijos como Luis Díaz, de gran presente con el Bayern Múnich, otros que han sido inamovibles en el proceso están sin equipo y, por ello, las dudas sobre su inclusión en la lista definitiva aumentan con el paso de los días.

Preocupación por James y Santiago Arias que no tienen equipo

Tras su salida del club León de México, James Rodríguez sigue sin equipo, algo que preocupa no solo al cuerpo técnico de la Tricolor sino a los aficionados, porque la falta de competencia puede afectar el rendimiento del 10 de la Selección Colombia. Jhon Wílmar Pérez, exjugador de la Selección, mencionó sobre el caso de James y Santiago Arias, que ese tema tienen que evaluarlo muy bien el entrenador y la Federación, “porque a esta altura si ellos no tienen equipo y piensan en llegar al Mundial sin competencia no es fácil. No es lo mismo entrenarse aparte o hacer pretemporada con un equipo, pero si no se compite no va a ser fácil para estos jugadores. Además, al Mundial van los mejores y quienes están en su mejor nivel competitivo”. Por eso, aunque Arias y James ya tienen experiencia en Mundiales (Brasil y Rusia), la preocupación radica en que si no encuentran equipo para este primer semestre, no tendrán ritmo de competencia y llegarían sin buen nivel al Mundial. El 10 de la Selección Colombia ha compartido en redes videos de sus entrenamientos, pero es vital que ambos jugadores confirmen pronto equipo y así pueda tener competencia para llegar al Mundial en condiciones.

Varios jugadores de la Tricolor están en algodones

En el arranque del 2026, ya son varios los jugadores que hacen proceso de Selección y que se han lesionado, algunos de mayor consideración que otros. Otra preocupación para el técnico Lorenzo, ya que a los casos de Kevin Mier y Daniel Muñoz, quienes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, se han sumado los de Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma y Yerry Mina. El arquero Mier, quien ha sido alternativa en el arco de la Tricolor en la Eliminatoria, fue sometido a una cirugía por la fractura que sufrió en la tibia de la pierna derecha. Muñoz, por su lado, se sometió a una intervención de su tobillo derecho y ha sido baja del Crystal Palace. Apenas en la segunda semana de enero regresó a trabajos de campo con el equipo. Los casos más recientes son los de Jefferson Lerma que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, el pasado 4 de enero y no ha podido actuar, se espera que el próximo sábado haga parte de la convocatoria del técnico Oliver Glasner para el duelo ante Sunderland, por la Liga Premier. Lerma sufrió una conmoción cerebral y por eso no ha estado en competencia.

Este fin de semana Yerry Mina sufrió una lesión en su rodilla, en el entrenamiento del domingo, y por ello el Cagliari confirmó que el colombiano no estaría con el equipo en el duelo ante el Genoa por la Serie A. Se espera que el club entregue el parte oficial sobre el estado de salud de Mina, tras los exámenes médicos que le hicieron. También en Italia se aguarda la evolución del defensor Jhon Lucumí, quien será baja del Bologna entre tres o cuatro semanas, ya que presenta una lesión leve en el bíceps femoral derecho.

Buen momento para Luis Díaz, Jhon Arias y otros referentes