Frontera entre Colombia y Venezuela, un “fortín” del ELN y disidencias: así operan los grupos armados

Varios documentos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales muestran cómo estos grupos armados operan en coordinación con militares venezolanos.

  • La frontera colombo-venezolana desde el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Foto: Colprensa
    La frontera colombo-venezolana desde el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
12 de enero de 2026
bookmark

Una grabación en poder de los organismos de seguridad colombianos volvió a poner sobre la mesa la presunta relación entre grupos armados ilegales colombianos y sectores del régimen venezolano. Estos supuestos nexos además explicarían la confrontación directa que tienen el ELN y las disidencias de las FARC por el narcotráfico en la zona fronteriza con Venezuela.

En este video, conocido por Noticias Caracol, aparece alias “Julián Chollo”, identificado como segundo cabecilla del frente Acacio Medina, una de las estructuras de las disidencias de las FARC que responde a alias Iván Mordisco.

En la grabación, que data de 2020, “Chollo” expresa su respaldo explícito al régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, se le escucha decir durante una reunión con campesinos en Elorza, en el estado Apure, a unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia.

El cabecilla envía además un mensaje en nombre de la estructura armada que lidera junto a alias “John 40”, a quien las autoridades señalan como su mano derecha.

Entérese: “Lo principal en 2026 es proteger elecciones y la transición”: experto en seguridad habla sobre lo que le espera a Colombia tras elecciones

Según inteligencia colombiana, “Chollo” y “John 40” dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias, con influencia armada en los estados venezolanos de Amazonas y Apure, y presencia en Colombia en los departamentos de Vichada y Guainía.

En este video que divulgó el medio anteriormente citado, “Chollo” también habría expuesto los intereses y supuestas alianzas de la organización con fuerzas políticas del chavismo, incluido el Partido Patria Para Todos (PPT), al que llamó a convertirse en una “fuerza de poder” y una “fuerza de gobierno” en apoyo al dictador hoy preso en Estados Unidos.

Y si bien, durante años el gobierno venezolano ha negado la presencia de grupos guerrilleros colombianos en su territorio, videos como este y cientos de correos electrónicos interceptados por las autoridades colombianas dan cuenta de lo contrario, según expuso Noticias Caracol.

En el informe de la Unidad Investigativa del medio citado, en una de las comunicaciones, alias “Pablito”, integrante del Comando Central del ELN y máximo jefe del Frente de Guerra Oriental, da instrucciones a sus lugartenientes sobre presuntas operaciones conjuntas de narcotráfico con miembros de la Fuerza Pública venezolana, a quienes se refieren como “los amigos de la Alhambrada”.

“Con los amigos de la Alhambrada hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo y ganar o estrechar la relación con los mandos”, se lee en uno de los mensajes analizados por los investigadores.

De acuerdo con los informes, estas comunicaciones harían referencia al general Iván Rafael Hernández Dala, exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela, quien presuntamente, según expuso Noticias Caracol, habría coordinado acciones con grupos guerrilleros, incluida una operación contra disidencias de las FARC tras el derribamiento de un helicóptero militar en el país vecino.

Justamente, las agencias de inteligencia también advierten que Venezuela se habría convertido en un escenario de disputa criminal por el control del narcotráfico. “Esa coca es del cartel de Sinaloa, pero coordinan con las FARC y con los militares”, señala otro de los correos interceptados.

En este escenario se encuentran en disputa ambos grupos armados: el ELN y las disidencias de las FARC.

En el caso del ELN, según los investigadores, este sería el grupo que gozaría de más privilegios del régimen del hoy capturado Maduro en Venezuela.

Según las autoridades, el ELN tendría presencia en Venezuela con al menos 1.400 hombres armados, distribuidos en estados como el Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, donde se esconderían varios de sus principales jefes, entre ellos alias “Antonio García”, alias “Pablo Beltrán”, alias “Pablito” y otros miembros del grupo guerrillero.

Asimismo, agencias de inteligencia internacionales aseguran ya tener identificados distintos campamentos por medio de coordenadas del ELN y pistas clandestinas sobre estas zonas que se utilizan para el tráfico de drogas, así como presencia de estructuras del Estado Mayor Central de las FARC y de la Segunda Marquetalia.

Por su parte, los organismos de inteligencia colombianos aseguran que el Estado Mayor Central de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, maneja desde Colombia a por lo menos 200 guerrilleros ubicados en el estado Zulia, Táchira y Apure en Venezuela.

En la zona fronteriza, pero en los estados venezolanos de Apure, Bolívar y Amazonas, también hace presencia la segunda marquetalia, al mando de alias “Iván Márquez”.

Lea también: Iván Mordisco muestra su cercanía con Venezuela invitando al ELN para que “amenacen” a EE. UU.

Narcotráfico
Grupos armados ilegales
Eln
Disidencias de Farc
Gobierno de Venezuela
régimen
Fuerzas Militares
Frontera con Venezuela
Utilidad para la vida