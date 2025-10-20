x

Los elogios de Harry Kane hacia Luis Díaz, su gran socio en Bayern Munich

Kane viene aumentando su cuota goleadora en Bayern Munich gracias al desequilibrio y talento de Luis Díaz. Esto dijo el delantero inglés en referencia al colombiano.

  • Luis Díaz y Harry Kane, una dupla goleadora en el Bayern Munich. FOTO GETTY
    Luis Díaz y Harry Kane, una dupla goleadora en el Bayern Munich. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 12 horas
bookmark

Luis Díaz vive un gran momento deportivo en Alemania. Mientras en Liverpool de Inglaterra siguen lamentando su partida, en Bayern Munich continúan los elogios para el atacante colombiano.

Tras el partido que el club bávaro triunfó el pasado sábado en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, el inglés Harry Kane, autor de uno de los goles, se despachó en elogios hacia el guajiro, vital, con su desequilibrio, para que su equipo lograra la séptima victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.

Vea: Video | Luis Díaz solo necesitó una jugada para brillar en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund

“Lucho ha sido increíble, ha tenido un gran inicio de temporada. Creo que es muy efectivo en las áreas contrarias. Trabaja duro para el equipo, defiende también y tiene una gran actitud. Ha sido un placer compartir con él en el equipo, y seguro habrá muchos más momentos importantes juntos. Así que solo queda mucho trabajar, tiene demasiado potencial”, comentó Keane en charla con Caracol Radio. Keane suma 104 goles con su club.

Díaz se alista ahora para jugar este miércoles por la tercera fecha de la Champions League, ante Brujas de Bélgica, a las 2:00 de la tarde.

“Es algo magnífico ver a Luis Díaz y Harry Kane como defensores, ayudando al minuto 80. Esperamos poder seguir en este camino”, agregó el defensor del Bayern, Dayot Upamecano.

Díaz, traspasado por 75 millones de euros, suma seis goles y cuatro asistencias en diez partidos disputados con el elenco germano.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué dijo Harry Kane sobre Luis Díaz?
Elogió su talento, actitud y trabajo en equipo, asegurando que es un placer jugar junto a él en el Bayern Múnich.
¿Por cuánto dinero fue traspasado Luis Díaz al Bayern?
El Bayern pagó cerca de 75 millones de euros por su fichaje desde el Liverpool.
¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz?
Jugará este miércoles ante el Brujas, por la tercera fecha de la Champions League.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Medios de comunicación
Bayern Múnich
Fútbol Internacional
Deportistas
Alemania
Luis Díaz
Harry Kane
