Los elogios de Harry Kane hacia Luis Díaz, su gran socio en Bayern Munich

Luis Díaz vive un gran momento deportivo en Alemania. Mientras en Liverpool de Inglaterra siguen lamentando su partida, en Bayern Munich continúan los elogios para el atacante colombiano.

Tras el partido que el club bávaro triunfó el pasado sábado en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, el inglés Harry Kane, autor de uno de los goles, se despachó en elogios hacia el guajiro, vital, con su desequilibrio, para que su equipo lograra la séptima victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.

Vea: Video | Luis Díaz solo necesitó una jugada para brillar en la victoria del Bayern Múnich ante Borussia Dortmund

“Lucho ha sido increíble, ha tenido un gran inicio de temporada. Creo que es muy efectivo en las áreas contrarias. Trabaja duro para el equipo, defiende también y tiene una gran actitud. Ha sido un placer compartir con él en el equipo, y seguro habrá muchos más momentos importantes juntos. Así que solo queda mucho trabajar, tiene demasiado potencial”, comentó Keane en charla con Caracol Radio. Keane suma 104 goles con su club.

Díaz se alista ahora para jugar este miércoles por la tercera fecha de la Champions League, ante Brujas de Bélgica, a las 2:00 de la tarde.