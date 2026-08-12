Los Topos Azteca y expertos gringos, entre los rescatistas de élite que apoyan labores en Cali

Un grupo de rescatistas mexicanos de la Brigada Internacional Topos Azteca llegó esta madrugada a Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto.
El equipo se encontraba en La Guaira, Venezuela, donde llevaba más de 40 días participando en labores de búsqueda, rescate y recuperación por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio y que dejaron más de 5.000 muertos.
En Colombia, el terremoto ya dejó más de 250 personas muertas, 2.600 heridas y 280 desaparecidas, según el último reporte.