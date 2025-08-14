Sincero y autocrítico: Guillermo Celis contó por qué no destacó en su paso por el Benfica

Casi una década después de su partida del viejo continente, el jugador Guillermo Celis, de 32 años, reflexionó con sincera honestidad y autocrítica sobre su primer paso por el fútbol europeo.
Lo que para muchos fue un salto de ensueño a uno de los clubes más grandes de Portugal, el Benfica, para él se convirtió en una cruda lección de humildad, una que hoy lamenta no haber asimilado antes.
Le puede interesar: Maratón de Medellín tendrá récord de participación para la edición 2025 que se corre en septiembre