“El país no puede estar en función de dos extremos”: Federico Restrepo

hace 2 horas

2026-02-16 9:37:16

Jacobo Betancur Peláez Comunicador Social - Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. He trabajado para medios como Radio Bolivariana y El Tiempo. Hago parte del Área Metro e investigo temas de gobierno, política, salud, servicios públicos e historia. Creo en la importancia del periodismo para vigilar al poder. Seguir Periodista

Federico Restrepo quiere regresar al ruedo público. Luego de pasar por entidades como EPM, las Autopistas para la Prosperidad y más recientemente en la rectoría de la Universidad de Medellín, uno de los hombres de confianza de Sergio Fajardo es una de las cartas con las que la Coalición Ahora Colombia quiere llegar al Senado y sumar votos en Antioquia.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Restrepo habló sobre la actualidad de ese movimiento en esta campaña y las propuestas que busca llevar al Congreso, que, a su juicio, no debería quedarse atascado en confrontaciones entre extremos ideológicos....