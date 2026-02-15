Al presidente Petro no le gustan los medios colombianos: de 25 entrevistas, solo una fue local

Toda democracia se puede medir por el acceso directo que tiene la prensa a los tomadores de decisiones en el poder. Casos preocupantes en todo el mundo de restricciones y censura al periodismo son recurrentes.
En Colombia, vemos que además de atacar a la prensa, el presidente Gustavo Petro no da entrevistas a los medios nacionales. Es más, a veces ni es necesario que exista una coacción directa, solo basta con amedrentar y realizar actos de acoso judicial.
Justamente, hace tan solo una semana, se celebró el Día del Periodista en Colombia y EL COLOMBIANO, en diálogo con la Fundación para la Libertad de Prensa, estableció que solo el año pasado en Colombia hubo 469 agresiones contra la prensa; de ellas, 192 fueron amenazas y 61 casos de estigmatización.