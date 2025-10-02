La Fifa “no puede resolver los problemas geopolíticos”; ya hay decisión sobre el futuro de la Selección Israel

La FIFA hizo un llamado para la paz en Gaza, pero su presidente, Gianni Infantino, indicó que esa organización “no puede resolver los problemas geopolíticos”, y se abstuvo de responder sobre las peticiones para suspender a la federación israelí.
Mencionando “la situación actual en Gaza” en la apertura de la reunión a puerta cerrada de la institución, el dirigente italosuizo consideró que “el poder del fútbol” es el de “reunir a la gente en un mundo dividido”, ofreciendo “un mensaje de paz y unidad”, según un comunicado de la organización.