La Fifa “no puede resolver los problemas geopolíticos”; ya hay decisión sobre el futuro de la Selección Israel

Gianni Infantino se refirió a la situación actual en Gaza. Hay que recordar que hay algunas voces pidiendo la suspensión de Israel de competencia de Fifa y Uefa.

    Gianni Infantino, presidente de Fifa, se refirió a la situación actual en Gaza. Hay que recordar que hay algunas voces pidiendo la suspensión de Israel de competencia de Fifa y Uefa. FOTO GETTY
Agencia AFP
02 de octubre de 2025
bookmark

La FIFA hizo un llamado para la paz en Gaza, pero su presidente, Gianni Infantino, indicó que esa organización “no puede resolver los problemas geopolíticos”, y se abstuvo de responder sobre las peticiones para suspender a la federación israelí.

Mencionando “la situación actual en Gaza” en la apertura de la reunión a puerta cerrada de la institución, el dirigente italosuizo consideró que “el poder del fútbol” es el de “reunir a la gente en un mundo dividido”, ofreciendo “un mensaje de paz y unidad”, según un comunicado de la organización.

“La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol a través del mundo explotando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, insistió el dirigente.

El comunicado de la FIFA no menciona ni a Israel ni a su federación, cuando cada vez son más las peticiones para excluir a la selección de competiciones internacionales, en plena campaña de clasificación al Mundial 2026.

Puede leer: ¿Israel fuera del Mundial? La Uefa se reunirá para definir su posible suspensión de competencias internacionales

Tres expertos independientes de la ONU pidieron la semana pasada tanto a la FIFA como a la UEFA suspender a Israel, valorando el “genocidio” en Gaza y valorando que “las instituciones deportivas no deben cerrar los ojos a las graves violaciones de Derechos Humanos”.

El pasado viernes, la jefe de la federación noruega Lise Klaveness, cuya selección masculina recibirá a Israel el próximo 11 de octubre, explicó estar trabajando “para que Israel sea sancionado”.

“Personalmente creo que si Rusia está excluida, Israel debería estarlo también”, explicó en un podcast noruego.

Pocos días después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, UEFA y FIFA excluyeron de forma conjunta a la selección y clubes rusos de competiciones internacionales, una sanción todavía en vigor.

¿Qué postura tomó la FIFA sobre Israel y Gaza?
Infantino dijo que la FIFA no resolverá conflictos geopolíticos y que no habrá sanciones inmediatas contra Israel.
¿Quiénes han pedido sanciones?
Expertos de la ONU y sectores deportivos comparan el caso con Rusia tras la invasión de Ucrania.

