Linda Caicedo lidera la lista de convocadas por Colombia para la SheBelieves Cup que se disputará en Estados Unidos

El técnico Ángelo Marsiglia entregó la lista de las jugadoras convocadas por Colombia para la SheBelieves Cup que se disputará en Estados Unidos, y en la que las cafeteras tendrán como rivales a Canadá, Argentina y las anfitrionas.

El grupo que es liderado por Linda Caicedo del Real Madrid, cuenta con el regreso de la arquera Catalina Pérez, quien hace poco se casó y ahora vuelve a la selección para un torneo oficial.

La gran ausente es la arquera Luisa Agudelo, quien sigue con la Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay y terminará el próximo 28 de febrero.