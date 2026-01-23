El fútbol colombiano vivió su Gala del Año y jugadores de Atlético Nacional y DIM fueron protagonistas

El fútbol colombiano vivió su Gala del Año, en la que fueron condecorados los mejores del 2025, en una selección que fue hecha por los aficionados, quienes votaron por el mejor en cada posición del campo. Además, en la Gala también se anunció el once ideal del año 2025 y entre los elegidos estaban varios jugadores del Atlético Nacional y el DIM. El gran ausente en las nominaciones fue el delantero Alfredo Morelos del verde, quien no hizo parte de delanteros nominados, a pesar de su buena actuación con los verdolagas.

En la Gala patrocinada por Águila, se reconocieron a los mejores en cada una de las posiciones del campo y entre los nominados estuvieron por parte de los clubes antioqueños los defensores William Tesillo y Daniel Londoño, los volantes Jorman Campuzano y Edwin Cardona y en los delanteros Marino Hinestroza. También en la nominación a Jugador Revelación se contó con la postulación de Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional, quien finalmente fue el elegido.

Los ganadores en la Gala del Fútbol colombiano

Mejor arquero Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe) Le ganó a los otros nominados Jorge Soto (América de Cali) y Aldair Quintana (Atlético Bucaramanga). Mejor defensa Jermein Zidane Peña (Junior FC) Le ganó a los otros nominados William Tesillo (Atlético Nacional) y Daniel Londoño (Independiente Medellín). Lea también: James entrenaría con Nacional, pero no para quedarse: este es el jugador que sí está cerca del Verde

Mejor volante Jorman Campuzano (Atlético Nacional) Ganó sobre los otros nominados Edwin Cardona (Atlético Nacional) y Didier Moreno (Independiente Medellín). Mejor delantero Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) Le ganó a los otros nominados Marino Hinestroza (Atlético Nacional) y José Enamorado (Junior FC).

Jugador revelación Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) Ganó sobre los otros nominados Jordan García (Fortaleza) y Samy Merheg (Deportivo Pereira). Hugo Rodallega fue el máximo goleador de la Liga BetPlay 2025, con 24 anotaciones a lo largo de la temporada. José Enamorado (Junior FC) fue elegido como el autor del mejor gol Ganó sobre los otros nominados Francisco Chaverra (Medellín), Edwin Cardona (Nacional), Hugo Rodallega (Santa Fe) y Frank Salas (Boyacá Chicó).