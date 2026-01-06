¿Por qué a los futbolistas colombianos jóvenes les cuesta rendir cuando salen del país?

Es una tendencia: por lo general, a los futbolistas colombianos que salen siendo jóvenes promesas del balompié de nuestro país, les cuesta adaptarse a las exigencias de su profesión en el extranjero. En los últimos años, Colombia se ha consolidado como uno de los mercados que más jugadores exporta. De acuerdo con datos del Observatorio CIES, somos el séptimo país que más futbolistas vendió en el mundo entre 2024 y 2025: se estima que son casi 450 los que salieron a cumplir el sueño de vivir en el exterior.
Muchos de ellos son “joyas” que recién inician su camino por el balompié rentado, pero tienen gran proyección. En este momento el deporte vive una era de “precocidad”. El ciclista (Pogacar) que puede romper todos los récords, apenas tiene 27 años y ya lleva en su palmarés cuatro títulos del Tour de Francia.