El futbolista David Luiz fue denunciado por presuntamente amenazar a una mujer en Brasil: “Puedo hacerte desaparecer”

El exinternacional brasileño David Luiz fue denunciado por una mujer por supuestamente haberla amenazado tras mantener una relación sentimental, una acusación que el actual jugador del Pafos chipriota de Chipe, negó este lunes. Le puede interesar: Medio día de trabajo, un sudado y una amiga de confianza: la historia detrás de las uñas con las que Dayro Moreno “rompió” en la Selección La justicia de Ceará (noreste de Brasil) confirmó a la AFP que la presunta víctima denunció al jugador, de 38 años, con quien habría salido y mantenido una relación extramatrimonial cuando él jugaba con el club Fortaleza a principios de año.

David Luiz viene de jugar en el club Fortaleza de Brasil. FOTO: Redes sociales @davidluiz23

Por eso, el Tribunal de Ceará no tardó ni por lo menos 24 horas para concederle una orden de alejamiento al futbolista brasileño, por lo que, por ahora, no podrá acercarse a la mujer, mientras avanza la investigación. Según la denuncia filtrada a la prensa local, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, una asistente social, aseguró que el exjugador de Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain y Arsenal, entre otros, le escribió un mensaje con amenazas a su familia. “Sabes que tengo dinero y poder, así que no te hagas la lista. Sería triste que tu hijo tenga que pagar las consecuencias de tus actos (...). Puedo simplemente hacerte desaparecer”, decía una parte de los mensajes aportados a la investigación.

La mujer denunciante fue identificada como Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante. FOTO: Redes sociales

La justicia de Ceará no ha dado por su parte más detalles de cómo va la investigación, puesto que el caso está bajo estricto sigilo en cuanto al conocimiento de la opinión pública.

Esta mujer, además de presentar las pruebas de audios, aseguró que teme por su vida, debido a la “represalias” que pueda llegar a tener el reconocido jugador brasileño contra ella misma. “Tengo a alguien que sabe dónde estás ahora mismo. Y nada me llegará jamás, así que bórralo”, fue otro de los mensajes aportados por la mujer a las autoridades.

David Luiz se defendió de las acusaciones públicamente

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el jugador brasileño, de 38 años, aseguró que “nunca” amenazó a esta persona, refiriéndose a la mujer mencionada. “Yo nunca amenacé a nadie, nunca amenacé a esta persona, nunca estuve con esa persona personalmente”, reaccionó David Luiz en un video que difundió este lunes en su cuenta en Instagram, aunque sí reconoció haber mantenido comunicación con ella en redes sociales

El jugador, reconocido por su amplia carrera futbolística y participaciones en la Selección de Brasil, aseguró que su defensa está tomando “medidas legales” y que espera que “se haga justicia lo más rápido posible”. “Infelizmente, las cosas se han salido de control. Me equivoqué al intercambiar mensajes con esta persona, pero nunca le he amenazado a ella ni a nadie en mi vida. Se están tomando las medidas legales oportunas y espero que se haga justicia lo antes posible”, concluyó el deportista.

David Luiz con la camiseta de su nuevo equipo y cuando jugó con la Selección de Brasil. FOTO: Redes sociales @pafosfcofficial y Getty