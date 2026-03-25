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¿Frank Fabra merece una oportunidad en la Selección Colombia por la “magia” que ha mostrado con el DIM?

El futbolista antioqueño, de 34 años, ha tenido un buen rendimiento en lo que va del Apertura del 2026.

  • El lateral izquierdo antioqueño Frank Fabra es uno de los líderes del plantel del Medellín en el Apertura 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El lateral izquierdo antioqueño Frank Fabra es uno de los líderes del plantel del Medellín en el Apertura 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Diez partidos con el DIM le bastaron al antioqueño Frank Fabra para demostrar que, a pesar del tiempo que no jugó en Boca Juniors durante los últimos años, nunca perdió su talento. El futbolista nacido en Nechí, Antioquia, es uno de los mejores refuerzos que tiene el balompié colombiano en el primer semestre del año.

En el Medellín, que no pasa su mejor momento deportivo, ha mostrado jerarquía y técnica. Muchas personas han comentado que es, por lejos, el mejor futbolista que tiene el plantel de El Poderoso. Lo dicen y piensan, por ejemplo, en los pases para gol que dio en duelos importantes de la clasificación a los grupos de la Copa Libertadores de este año.

También, quizás, en la elástica tipo Ronaldinho que hizo durante el partido contra Junior que se jugó la semana pasada en el Atanasio Girardot. Fabra ha marcado diferencia en el fútbol colombiano, a pesar de que no está en su mejor forma física: aún la puede manejar, mejorar, para llegar a su mejor estado de rendimiento.

¿Frank Fabra ha hecho méritos para ser tenido en cuenta en la Selección?

Cuando llegó al Medellín, Frank Fabra recordó que en su primer paso por el cuadro rojo, durante el segundo semestre de 2015, alcanzó uno de los sueños más grandes de su carrera: ser convocado a la Selección Colombia. Después logró otro: irse al fútbol extranjero. En Boca estuvo cerca de alcanzar el más grande de cualquier jugador: disputar una Copa del Mundo.

Fabra hizo parte del proceso de eliminatorias al Mundial de Rusia. Todo apuntaba a que estaría en la lista definitiva de Néstor Pékerman. Sin embargo, una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla lo sacó de competencia. Después de eso, le costó, pero volvió a ser tenido en cuenta. Durante el proceso de Néstor Lorenzo estuvo en varios llamados.

De hecho, jugó como titular –los 90 minutos–, en uno de los partidos más complicados que tuvo el cuadro nacional en el camino a Norteamérica 2026: el empate a 2 tantos contra Uruguay, que se disputó el 12 de octubre del 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En su momento, el entrenador nacional lo utilizó como alternativa para cubrir una de las posiciones que más dudas genera en la Selección.

Johan Mojica, quien milita en el fútbol europeo, es quien por lo general ocupa la posición. No obstante, muchas personas tienen dudas sobre sus actuaciones o, en caso de que necesite un recambio, no ven con claridad quién pueda ser. Por eso, se ha propuesto que Fabra, con el nivel que ha mostrado en el Medellín, sea tenido en cuenta por el entrenador para la Copa del Mundo.

Si bien no fue convocado para los duelos amistosos de finales de marzo (este jueves Colombia enfrenta a Croacia desde las 6:30 p .m., mientras que el domingo se mide con Francia a las 3:00 p. m.), en caso de seguir con su buen rendimiento, podría ser uno de los elegibles por el técnico argentino para la lista preliminar que debe entregar el próximo mes de mayo. Por ahora, en diez encuentros con el Medellín, Fabra suma 583 minutos y ha dado dos asistencias. ¿Le alcanzará para ser tenido en cuenta en la Selección?

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