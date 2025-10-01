“A Pacho, muchas gracias”: así fue el homenaje que el Concejo de Medellín le hizo a Francisco Maturana

“Muchas gracias, a Pacho muchas gracias”, gritaron unos hinchas de Atlético Nacional en las instalaciones del Concejo de Medellín durante la noche del martes. Lo hicieron desde las graderías del escenario de toma de decisiones del municipio, a pocos metros de la mesa ovalada donde los concejales se sientan durante sus debates. Los vítores iban para Francisco Maturana, quien recibía por parte de la organización municipal un reconocimiento por su aporte al desarrollo del fútbol profesional en Antioquia desde 1970, año en el que debutó como futbolista en Atlético Nacional, club donde después de colgar las botas hizo historia como entrenador.

¿Qué es la orden al mérito don Juan del Corral grado oro y a quiénes se la dan?

A Maturana, quien tiene 76 años y aún trabaja como asesor de la comisión técnica del cuadro verde, le entregaron la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro, de acuerdo con la información que publicó en sus redes sociales la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla Minami.

“Un reconocimiento más que merecido a quien con su talento, liderazgo y amor por el fútbol, ha llevado el nombre de Medellín y de Colombia al mundo. Gracias por tanto, profe Pacho”, escribió la concejal en un trino que compartió en X (antes Twitter).

El reconocimiento que le dieron a Maturana, según el Acuerdo 79 de 2013, publicado en la gaceta oficial número 4207 del Concejo de Medellín, se otorga “sólo a personas, instituciones y empresas públicas y privadas que cumplan 50 años o más de labores en múltiplos de cinco años y que hayan adelantado una importante gestión a favor del desarrollo y progreso del Municipio, el Departamento y la Nación”.

Maturana es recordado por los hinchas de Atlético Nacional por haberles dado el título de Copa Libertadores que ganaron en 1989. En el resto del país, es admirado por ser el líder, la cabeza, de la Selección Colombia que jugó los mundiales de 1990 (al que regresaron después de 28 años), 1994 y 1998, así como porque fue el entrenador que orientó al equipo nacional que ganó la Copa América de 2001 en Bogotá.