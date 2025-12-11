Francisco Fydriszewski, máximo goleador de la Liga BetPlay 2-2025

Francisco Fydriszewski será el goleador de la Liga BetPlay-2-2025.

El delantero argentino, que pasó de las críticas al respeto entre la hinchada del DIM, logró consolidarse en el equipo rojo, en el que integró, antes de sufrir un golpe en la rodilla que lo marginó varios partidos, una gran dupla en zona ofensiva con Brayan León.

El Polaco, como lo apodan, consigue después de tres años terminar como máximo artillero de un torneo, como sucedió en Ecuador en 2022, cuando convirtió 15 tantos en representación de Aucas.

Ahora, con el cuadro Poderoso, al que llegó en enero pasado y en el que le dieron “garrote” en el primer semestre del año cuando el equipo perdió la final de Liga ante Sante Fe, finalizó en la parte alta de la tabla de anotadores. En 21 partidos convirtió 12 tantos, los mismos que su compatriota Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), pero a quien le gana la posición por asistencias (2).

Con 10 goles terminaron Carlos Lucumí, de Alianza, Brayan León, y Yoshan Valois, Pasto. Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, hizo 8.

Luego de seis años, un extranjero vuelve a liderar esa privilegiada lista en Colombia. El anterior fue otro argentino y también en representación del DIM: Germán Cano, quien en el Finalización de 2019 convirtió 13 goles.

Francisco Fydriszewski se alista ahora para la final de la Copa Betplay, que jugarán el DIM y Nacional este sábado (5:00 p.m.) y el próximo miércoles (7:30 p.m.).