Francisco Fydriszewski, máximo goleador de la Liga BetPlay 2-2025

Desde el argentino Germán Cano, quien también representaba al DIM, no jugador extranjero no lideraba la tabla de artilleros en la Liga de Colombia.

  • Francisco Fydriszewski firmó con el DIM por dos años. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Francisco Fydriszewski firmó con el DIM por dos años. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Francisco Fydriszewski será el goleador de la Liga BetPlay-2-2025.

El delantero argentino, que pasó de las críticas al respeto entre la hinchada del DIM, logró consolidarse en el equipo rojo, en el que integró, antes de sufrir un golpe en la rodilla que lo marginó varios partidos, una gran dupla en zona ofensiva con Brayan León.

El Polaco, como lo apodan, consigue después de tres años terminar como máximo artillero de un torneo, como sucedió en Ecuador en 2022, cuando convirtió 15 tantos en representación de Aucas.

Ahora, con el cuadro Poderoso, al que llegó en enero pasado y en el que le dieron “garrote” en el primer semestre del año cuando el equipo perdió la final de Liga ante Sante Fe, finalizó en la parte alta de la tabla de anotadores. En 21 partidos convirtió 12 tantos, los mismos que su compatriota Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), pero a quien le gana la posición por asistencias (2).

Lea: Confirmado: Fydriszewski será baja para el Medellín por lesión de rodilla, ¿le harán cirugía?

Con 10 goles terminaron Carlos Lucumí, de Alianza, Brayan León, y Yoshan Valois, Pasto. Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, hizo 8.

Luego de seis años, un extranjero vuelve a liderar esa privilegiada lista en Colombia. El anterior fue otro argentino y también en representación del DIM: Germán Cano, quien en el Finalización de 2019 convirtió 13 goles.

Francisco Fydriszewski se alista ahora para la final de la Copa Betplay, que jugarán el DIM y Nacional este sábado (5:00 p.m.) y el próximo miércoles (7:30 p.m.).

Cabe recordar que Fydriszewski tiene doble nacionalidad, polaca y argentina. El delantero, de 32 años de edad, debutó como profesional en Newell´s Old Boys de Rosario (2014), luego representó a Villa Dálmine (2015), Argentinos Juniors (2016), Lugo de España (2017), volvió a Newell´s (2018), jugó para Antofagasta de Chile (2019), después llegó al balompié ecuatoriano, en el que fue goleador en Liga de Portoviejo (2021) y Aucas (2022), además lideró al Barcelona de Guayaquil (2023). Al DIM arribó procedente de San Lorenzo de Almagro.

Goleadores de la Liga BetPlay en los últimos años

2025-I (Apertura 2025)

Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) – 16 goles

2024-II (Finalización 2024)

Daniel Moreno Mosquera (Deportivo Pasto) – 17

2024-I (Apertura 2024)

Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) – 12

2023-II (Finalización 2023)

Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) – 18

2023-I (Apertura 2023)

Marco Pérez (Águilas Doradas) – 13

2022-II (Finalización 2022)

Leonardo Castro (Deportivo Pereira) – 15

2022-I (Apertura 2022)

Dayro Moreno (Atlético Bucaramanga) – 13

2021-II (Finalización 2021)

Harold Preciado (Deportivo Cali) – 13

2021-I (Apertura 2021)

Jéfferson Duque (Atlético Nacional) – 11

2020 (Único semestre por covid-19)

Miguel Borja (Junior de Barranquilla) – 14

2019-II (Finalización 2019)

Germán Cano (Independiente Medellín) – 13

Siga leyendo: Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay-2026

