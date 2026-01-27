Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones a los BAFTA 2026

Las películas estadounidenses Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones a los BAFTA, los premios británicos del cine, con 14 y 13 menciones respectivamente. Los galardones se entregarán el próximo 22 de febrero de 2026 y siguen la senda marcada por los Globo de Oro y los Óscar.

Entre las películas con más nominaciones se encuentran también las estadounidenses Hamnet y Marty Supreme, que optarán a premios en once categorías. Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido incluida en ocho nominaciones.

La película brasileña El agente secreto, recientemente nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, optará a dos premios en los BAFTA, en las categorías de Mejor guion original y Mejor película en lengua no inglesa. Brasil cuenta con cuatro nominaciones, ya que a esas dos se unen una de Apocalipsis en los Trópicos (Apocalipse nos Trópicos), de Petra Costa y Alessandra Orofino, en Mejor documental, y Adolpho Veloso, en Mejor fotografía por Sonhos de Trem.