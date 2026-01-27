x

Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones a los BAFTA 2026

Con 14 y 13 nominaciones respectivamente, las dos películas son las que acumulan mayor número de nominaciones en los premios que reconocen lo mejor del cine británico. La ceremonia será el 22 de febrero.

  • Sinners tiene 14 nominaciones a los BAFTA. Esta película puede verse en HBO Max en Colombia. FOTO: Warner Bros. Pictures
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Las películas estadounidenses Sinners y Una batalla tras otra lideran las nominaciones a los BAFTA, los premios británicos del cine, con 14 y 13 menciones respectivamente. Los galardones se entregarán el próximo 22 de febrero de 2026 y siguen la senda marcada por los Globo de Oro y los Óscar.

Lea: La historia del fotoperiodista de origen colombiano nominado en los Premios Óscar

Entre las películas con más nominaciones se encuentran también las estadounidenses Hamnet y Marty Supreme, que optarán a premios en once categorías. Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido incluida en ocho nominaciones.

La película brasileña El agente secreto, recientemente nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, optará a dos premios en los BAFTA, en las categorías de Mejor guion original y Mejor película en lengua no inglesa. Brasil cuenta con cuatro nominaciones, ya que a esas dos se unen una de Apocalipsis en los Trópicos (Apocalipse nos Trópicos), de Petra Costa y Alessandra Orofino, en Mejor documental, y Adolpho Veloso, en Mejor fotografía por Sonhos de Trem.

Este es el listado de las nominadas en las principales categorías a los BAFTA 2026

Mejor película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Sinners

Mejor película británica

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad about the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Actriz principal

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Actor principal

Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Actriz de reparto

Odessa A’zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Wunmi Mosaku, Sinners

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Emily Watson, Hamnet

Actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Dirección

Yorgos Lanthimos, Bugonia

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Sinners

Película de habla no inglesa

Solo fue un accidente (Francia)

El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirât (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Siga leyendo: Óliver Laxe habla de Sirat, la película española nominada al Óscar que lleva el trance al desierto

Utilidad para la vida