Este es el nuevo subsidio que beneficiará a los trabajadores por prestación de servicios en 2026

La propuesta plantea que los prestadores de servicios puedan acceder a una cuota monetaria que tradicionalmente reciben los trabajadores con contrato laboral. Los detalles.

    La medida busca reducir la brecha de bienestar entre empleados formales e independientes, ofreciendo un apoyo económico mensual a contratistas que cumplan ciertos requisitos. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
Durante años, el contrato por prestación de servicios ha sido ampliamente utilizado en Colombia en los sectores público y privado, permitiendo que miles de profesionales cumplan funciones permanentes con horarios y supervisión, pero sin acceso a prestaciones laborales y asumiendo de forma individual sus aportes a seguridad social.

Esta modalidad de contratación laboral ha estado en el centro del debate laboral en el país, debido a las condiciones de inestabilidad laboral que enfrentan los trabajadores contratistas.

Vea aquí: Ojo empresas: estos trabajadores no podrán ser contratados por prestación de servicios en 2026

La ausencia de prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones, pese a cumplir tareas esenciales dentro de las organizaciones, ha reactivado la discusión sobre la necesidad de regular el uso de los contratos por servicios y fortalecer la protección de los trabajadores.

La reforma laboral limita el uso de contratos por servicios

Con la entrada en vigencia de la reforma laboral comenzaron a aplicarse restricciones más estrictas al uso de la prestación de servicios en actividades esenciales.

Desde este 2026, profesiones como enfermería, medicina general, servicios generales y conducción no podrán ser contratadas bajo esta figura cuando desarrollen labores misionales y continuas.

Puede leer: Cesantías en Colombia marcan récord; ahorro llega a $26,1 billones en 2025

El objetivo de la norma es avanzar en la formalización laboral y reducir el uso indebido de contratos civiles para cubrir puestos que, en la práctica, funcionan como empleos permanentes.

Nuevo subsidio aliviaría la carga económica de los contratistas

En medio de este proceso de ajuste normativo, surgió una iniciativa que representa un alivio directo para quienes continúan vinculados como independientes. Se trata de un proyecto de ley que propone ampliar el acceso al subsidio familiar para trabajadores por prestación de servicios.

La medida busca reducir la brecha de bienestar entre empleados formales e independientes, ofreciendo un apoyo económico mensual a contratistas que cumplan ciertos requisitos y realicen aportes al sistema de Cajas de Compensación Familiar.

¿En qué consiste el subsidio familiar para independientes?

La propuesta plantea que los prestadores de servicios puedan acceder a la cuota monetaria que tradicionalmente reciben los trabajadores con contrato laboral.

Este subsidio se entregaría mensualmente por cada persona a cargo, como hijos menores de 18 años, padres mayores de 60 años o hermanos huérfanos con discapacidad.

Entérese: Gobierno arranca el 2026 con decreto que obligará a las personas a trabajar y ahorrar más para pensionarse

De acuerdo con estimaciones preliminares, este beneficio tendría un impacto significativo en los hogares de ingresos bajos y medios, al aliviar gastos asociados a educación, alimentación y cuidado familiar.

Requisitos para acceder al subsidio por prestación de servicios

Para recibir este apoyo económico, los contratistas deberán cumplir varias condiciones.

En primer lugar, sus honorarios mensuales no podrán superar los 4,22 salarios mínimos, lo que equivale aproximadamente a $7.388.818, teniendo en cuenta que el salario mínimo de 2026 fue fijado en $1.750.905.

Más noticias: Salario mínimo vital en Colombia: qué es y qué cambia frente al modelo tradicional

Adicionalmente, al sumar los ingresos del trabajador y su cónyuge, el total no podrá exceder los 6,38 salarios mínimos.

También se exigirá una afiliación mínima de seis meses a una Caja de Compensación Familiar y el pago regular de aportes sobre el 40% de los ingresos mensuales.

