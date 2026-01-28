Este es el nuevo subsidio que beneficiará a los trabajadores por prestación de servicios en 2026

Durante años, el contrato por prestación de servicios ha sido ampliamente utilizado en Colombia en los sectores público y privado, permitiendo que miles de profesionales cumplan funciones permanentes con horarios y supervisión, pero sin acceso a prestaciones laborales y asumiendo de forma individual sus aportes a seguridad social.
Esta modalidad de contratación laboral ha estado en el centro del debate laboral en el país, debido a las condiciones de inestabilidad laboral que enfrentan los trabajadores contratistas.
La ausencia de prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones, pese a cumplir tareas esenciales dentro de las organizaciones, ha reactivado la discusión sobre la necesidad de regular el uso de los contratos por servicios y fortalecer la protección de los trabajadores.