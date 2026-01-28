Malos resultados tienen a Alejandro Restrepo en la cuerda floja: el pobre balance del DIM en el arranque de la Liga

El técnico Alejandro Restrepo del DIM sigue en la cuerda floja; los malos resultados y el fútbol que está exhibiendo el equipo no tienen tranquilos a los hinchas que, cada día, van en menor cantidad al estadio.
En el duelo ante Tolima, además, desde las tribunas se exhibieron algunas pancartas en las que los aficionados demostraban su enojo por la manera como está jugando el DIM. Una situación que se ahonda con cada fecha que se suma sin que el Poderoso gane, pues tuvo un cierre de cuadrangulares malo y en tres jornadas de la Liga Betplay 2026 ajusta dos derrotas y un empate.