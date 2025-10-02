x

“Queremos pelear los dos frentes: Liga y Copa y lo estamos consiguiendo”: Francisco Fydriszewski

DIM logró la victoria en Bogotá 3-0 y avanzó a la semifinal de la Copa Beplay, en la Liga es tercero y primero en la reclasificación.

  • El delantero del DIM, Francisco Fydriszewski, fue la figura en la victoria ante Santa Fe 3-0 para avanzar a la semifinal de la Copa Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El delantero del DIM, Francisco Fydriszewski, fue la figura en la victoria ante Santa Fe 3-0 para avanzar a la semifinal de la Copa Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de octubre de 2025
bookmark

Independiente Medellín tenía que remontar el 1-2 en contra para avanzar a la semifinal de la Copa Betplay ante Santa Fe y así lo hizo, ganó 3-0 en el estadio de Techo y es el primer clasificado a esa instancia.

La figura del partido fue Francisco Fydriszewski, el delantero que marcó dos goles e hizo la asistencia para el tanto de Francisco Chaverra, en el 3-0, que dejó las cuentas claras para los dirigidos por Alejandro Restrepo, que tan solo tuvieron un lunar en el partido y fue la expulsión de Jarlan Barrera, tras la celebración del segundo gol del Polaco.

Fydriszewski, al final del compromiso se mostró satisfecho por lograr el resultado y exaltó a su equipo y el trabajo que viene realizando Restrepo, de quien dice, los tiene convencidos de ir por los dos torneos: Copa y Liga Betplay.

Palabras que se respaldan con resultado, porque según datos de Álvaro Hincapié el técnico Restrepo llegó a nueve partidos consecutivos sin perder en Bogotá enfrentando a Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Fortaleza, todos dirigiendo al Independiente Medellín.

Sobre el resultado y la clasificación Fydriszewski mencionó que “contento porque se dio la clasificación que era lo que veníamos a buscar, de locales tuvimos un buen partido, pero no se dieron los goles, pero hoy (anoche) tuvimos efectividad y nos llevamos la victoria y la clasificación”.

Al ser designado como el jugador del partido, y ante la pregunta de que si era su mejor noche con el DIM, el delantero sostuvo que “no sé si es una de mis mejores noches, porque me sentí lento, pesado, la cancha estaba difícil, pero bueno seguro por las estadísticas de dos goles y un pase, pues me hacen merecedor de eso, para mí lo importante es que el esfuerzo nos sirvió para clasificar y por eso nos vamos felices”.

Francisco se mantuvo en la posición de que, el duelo ante Santa Fe era especial, pues siguen con la espina de la final de la Liga. “El partido es especial porque ellos nos ganaron la final, y esta llave aparte era especial y por suerte la pudimos pasar y seguimos en camino”.

Finalmente, el Polaco reflexionó sobre los objetivos que tienen como equipo. “Somos un grupo que quiere pelear los dos frentes, lo estamos consiguiendo y el técnico está convencido de que podemos lograrlo. Es algo que nos transmite constantemente y nos da mucha confianza. Somos un grupo que juega bien con distintos planes y nos llenan de herramientas para resolver en el campo de juego”.

Tanto Fydriszewski como el técnico Alejandro Restrepo aprovecharon la rueda de prensa y la entrevista al final de partido, para enviar un mensaje a la familia del volante Alexis Serna quien salió de la concentración por el fallecimiento de su padre. “Todo el plantel está con ellos, le enviamos nuestra solidaridad”, concluyó.

