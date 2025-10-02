“Se lo digo en inglés a propósito de la revocatoria de su visa: ‘too late’”: gobernador Rendón a Petro en nuevo rifirrafe

La red social X (antes Twitter) es el escenario de una nueva “batalla” verbal entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes se increparon mutuamente.
El lunes, Rendón interpuso una acción legal ante la Corte Constitucional pidiendo que se declare inexequible una parte de la Ley 2294 que les da vida a las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA) y su aplicación en el suroeste antioqueño. Han sido también constantes sus críticas a la política de Paz Total del Gobierno Nacional y señalándola como responsable de las alteraciones de orden público y los ataques a la Fuerza Pública en el territorio de su jurisdicción.
