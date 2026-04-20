Se confirma fractura: Millonarios emitió comunicado oficial sobre salud de Falcao García tras choque con Dany Rosero

En Millonarios hay preocupación por el estado de salud de Radamel Falcao García, quien tuvo que salir del partido que el club azul disputaba contra América de Cali en el Pascual Guerrero.

La situación se presentó cerca al final del primer tiempo, a los 35 minutos, cuando Falcao saltó para recuperar un balón aéreo y se chocó contra Dany Rosero, el cabezazo del defensor americano impactó contra la cara del delantero embajador, que de inmediato fue atendido en el terreno de juego.

Aunque Falcao se recuperó y volvió al terreno de juego, no pudo continuar en el compromiso y fue trasladado en ambulancia a la clínica Imbanaco para realizarle las placas y demás procedimientos para establecer el tipo de lesión que sufrió.

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Inicialmente se hablaba de una posible fractura del hueso cigomático (pómulo o malar), causada por el choque con Rosero, ya que Falcao recibió todo el impacto en la parte derecha de su cara.

Millonarios este lunes dio el parte médico oficial. “Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático”.

En el comunicado, determinan que, “el tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión y su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”.

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