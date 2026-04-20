x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se confirma fractura: Millonarios emitió comunicado oficial sobre salud de Falcao García tras choque con Dany Rosero

El Tigre fue llevado en ambulancia a la clínica de Imbanaco para realizarle los exámenes especializados.

  • Radamel Falcao García fue titular con Millonarios en el duelo ante América de Cali en el Pascual Guerrero y salió lesionado, solo pudo estar 45 minutos. FOTO TOMADA X@MillosFCoficial
    Radamel Falcao García fue titular con Millonarios en el duelo ante América de Cali en el Pascual Guerrero y salió lesionado, solo pudo estar 45 minutos. FOTO TOMADA X@MillosFCoficial
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

En Millonarios hay preocupación por el estado de salud de Radamel Falcao García, quien tuvo que salir del partido que el club azul disputaba contra América de Cali en el Pascual Guerrero.

La situación se presentó cerca al final del primer tiempo, a los 35 minutos, cuando Falcao saltó para recuperar un balón aéreo y se chocó contra Dany Rosero, el cabezazo del defensor americano impactó contra la cara del delantero embajador, que de inmediato fue atendido en el terreno de juego.

Aunque Falcao se recuperó y volvió al terreno de juego, no pudo continuar en el compromiso y fue trasladado en ambulancia a la clínica Imbanaco para realizarle las placas y demás procedimientos para establecer el tipo de lesión que sufrió.

También le puede interesar: Eduardo Luis revela en su libro cómo pasó de cargar cables a ser uno de los narradores más populares de Colombia

Inicialmente se hablaba de una posible fractura del hueso cigomático (pómulo o malar), causada por el choque con Rosero, ya que Falcao recibió todo el impacto en la parte derecha de su cara.

Millonarios este lunes dio el parte médico oficial. “Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático”.

En el comunicado, determinan que, “el tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión y su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”.

Entérese: VAR en la mira: Falcao y Salazar alzaron la voz tras la fecha 16 de la Liga BetPlay

Rosero dijo que se trató de una acción fortuita

Al final del compromiso que América ganó 3-1 ante los azules, el central Rosero le envió un mensaje a Falcao. “Siento mucho su salida, espero que no sea nada delicado, que se pueda recuperar pronto. Mi intención nunca fue ocasionarle un daño, es una disputa normal de un balón aéreo, pero nos chocamos arriba y lastimosamente él salió del campo”.

El regreso de Falcao a Millonarios no ha podido ser constante, ya que las lesiones lo han mantenido fuera de las canchas.

Millonarios está diezmado por lesiones y sanciones

Hay que recordar que Millonarios no pudo contar en Cali con el arquero titular, Diego Novoa, sancionado por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, y tampoco pudo contar con el delantero argentino Rodrigo Contreras, también sancionado varias fechas.

Amplíe la noticia: Dimayor sancionó al arquero Diego Novoa de Millonarios por acusación de Jacobo Pimentel, tras la fecha 11 de la Liga Betplay

Por lesión, Millonarios tampoco cuenta con el defensa central Jorge Arias y ahora espera el diagnóstico y tiempo de incapacidad para el delantero.

Millonarios volverá a jugar este próximo jueves 23 de abril, en Bogotá, ante Deportes Tolima, por la fecha 18 de la Liga Betplay, a las 8:00 de la noche.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué lesión tiene Falcao?
Presenta una fractura en el arco cigomático, es decir, en el pómulo, tras un choque durante el partido.
¿Cuánto tiempo estará fuera Falcao?
Aún no se define. El club evaluará el tratamiento y su evolución en las próximas 48 horas.
¿En qué partido se lesionó Falcao?
En el duelo entre Millonarios y América de Cali por la Liga BetPlay.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Red hospitalaria
Emergencias
Millonarios
Lesiones
Liga BetPlay
Exámenes médicos
Cali
Falcao
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos