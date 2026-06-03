Daniel Muñoz publicó emotivo video sobre su preparación para disputar su primer Mundial

El defensa antioqueño Daniel Muñoz cerró una gran temporada con el Crystal Palace y llegó a la Selección Colombia con toda la motivación para jugar su primer Mundial, demostrando un gran nivel, un estado físico impecable y unas condiciones superiores, algo que no es producto del azar, sino del esfuerzo, el sacrificio y la preparación.
Así lo dejó ver el defensa que publicó un video en sus redes sociales con imágenes de cómo ha sido su preparación, su recuperación y el trabajo físico y de rehabilitación que hizo en casa.
En el video, Muñoz expresa que “la gente ve los partidos, las entradas, el ruido, los 90 minutos, pero no ven la disciplina que hay detrás de todo eso; ahí es donde ocurre el verdadero trabajo. La disciplina y la constancia”.
Así mismo menciona que “la preparación crea confianza, la motivación cambia todos los días, la disciplina permanece. No hay días libres”.