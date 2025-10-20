Dos futbolistas colombianos se enfrentarán “a muerte” por un cupo en la final de la Copa Libertadores 2025

Dos futbolistas colombianos estarán en las semifinales de la Copa Libertadores, que comenzarán este miércoles 22 de octubre con el partido entre Flamengo y Racing, programado para disputarse en el estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 7:30 p. m.
En ese encuentro estarán presentes los dos criollos que siguen en competencia. Por un lado, el cartagenero Jorge Carrascal, flamante refuerzo del Flamengo de Brasil tras llegar desde el balompié ruso, podría ser una ficha clave para que su equipo consiga el paso a la final.