Volcán Puracé está en alerta naranja: columna de ceniza superó los 700 metros, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el Volcán Puracé continúa en alerta naranja este sábado 6 de diciembre, tras registrar una columna de ceniza que superó los 700 metros y un aumento sostenido de sismicidad asociada al movimiento de fluidos.

  La actividad sísmica y las emisiones recientes mantienen al Volcán Puracé en estado de alerta naranja. FOTOS cortesía SGC
    La actividad sísmica y las emisiones recientes mantienen al Volcán Puracé en estado de alerta naranja. FOTOS cortesía SGC
  Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. FOTO cortesía SGC
    Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. FOTO cortesía SGC
hace 8 horas
bookmark

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este sábado 6 de diciembre que el Volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, continúa en alerta naranja, tras registrar un comportamiento inestable marcado por sismicidad asociada al movimiento de fluidos y varias emisiones de ceniza. Además, informó que el fenómeno se ha mantenido desde el boletín extraordinario emitido el día anterior y que el nivel de alerta no cambia debido a la persistencia de señales internas que evidencian actividad anómala.

Lea también: Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles

Según el SGC, desde la tarde del viernes y hasta las 8:30 a. m. de este sábado se observó sismicidad de tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizada principalmente bajo el cráter del Puracé. Estos eventos están directamente relacionados con el movimiento de fluidos y la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. La entidad también reportó tremor continuo, un indicador relevante porque refleja un proceso interno constante dentro del edificio volcánico.

Durante este periodo se registraron seis emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió del régimen de vientos, que en las últimas horas se ha orientado preferencialmente hacia el oriente. El episodio más destacado ocurrió a las 6:04 a. m., cuando una columna de ceniza superó los 700 metros sobre la cima del volcán. Cada emisión generó alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil debido a su potencial impacto en operaciones aéreas.

El SGC reiteró que la alerta naranja significa que el volcán presenta cambios significativos en su comportamiento y que tiene un nivel de actividad superior al habitual. Este estado indica que el sistema volcánico está evolucionando y que existe la posibilidad de una erupción en días o semanas, aunque no implica que sea inminente. Por eso, la entidad enfatiza que la vigilancia se mantiene en tiempo real y que cualquier variación será comunicada de inmediato.

Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. FOTO cortesía SGC
Registro de la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:04 a. m. del 6 de diciembre de 2025, con una altura mayor a los 700 m sobre la cima del volcán Puracé. FOTO cortesía SGC

El organismo recordó que la cadena volcánica Los Coconucos es un sistema activo que requiere seguimiento constante y que, en escenarios de alerta naranja, las autoridades locales y la población deben mantenerse informadas, pues la estabilidad del Puracé dependerá de la evolución de la sismicidad, la emisión de gases y los cambios en la superficie.

Entérese de más: Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

Así las cosas, el mensaje del SGC es claro: “Recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

