Capturaron a policía involucrado en asalto a joyería en Bucaramanga en el que murió investigador de la Sijin

Un subintendente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue capturado por su presunta participación en el intento de hurto a la joyería de un centro comercial en Bucaramanga ocurrido el pasado 29 de noviembre, hecho que dejó como saldo un investigador de la Sijin fallecido, un delincuente abatido y otros cinco capturados. La detención del uniformado se produjo este viernes, 5 de diciembre, en un operativo articulado entre la Dijin, la Sijin y la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga. En video: Reconocido actor fue la víctima de trágico accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander El capturado fue identificado como Richard José Sierra Bravo, quien deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas.

¿Cuál era el rol del policía en la banda?

El diario Vanguardia de Bucaramanga conoció que las labores de inteligencia permitieron establecer que el uniformado habría tenido un papel clave en la planeación y ejecución del atraco. De acuerdo con el informe, Sierra Bravo presuntamente sostuvo reuniones con la estructura delincuencial conocida por las autoridades como ‘Los Costeños’.

Los investigadores señalaron que el policía habría filtrado información en tiempo real y coordinado posibles rutas de escape. También habría realizado patrullajes en la zona para alertar a los delincuentes sobre la presencia de otras unidades que pudieran frustrar el robo. Además, una hipótesis apunta a que el subintendente habría negociado recibir el 30 % del valor total de las joyas hurtadas.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que esta captura envía un claro mensaje de transparencia a la ciudadanía y que no habrá impunidad. Siga leyendo: Tras graves hallazgos, cerraron empresa que escaneó el iris a miles de personas en Bucaramanga “Esto lo desarrollamos acorde a la política integral de transparencia policial y cero tolerancia a la corrupción. El mensaje que queremos mandar es que somos implacables con esos sujetos que se salen de los lineamientos de transparencia, integridad y honor policial. Estamos colocando a disposición de las autoridades judiciales a esta persona para que responda penalmente por los hechos cometidos en este lamentable suceso”, dijo el vocero. Sobre el subintendente Sierra Bravo, el comandante aseguró que “había llegado aproximadamente hace tres meses, trasladado de otra unidad policial. Lo que podemos decir hasta el momento es que no toleramos ningún hecho de esta dimensión y que a todo uniformado que transgreda se le aplicará todo el peso de la ley”.

Durante las audiencias que se adelantaron esta semana a los cinco capturados, ya había surgido el señalamiento contra el subintendente Sierra por parte de la Fiscalía. “Estaban varios policías inmersos, que no se conocen; a uno de ellos lo nombraron con el apellido Sierra y, al parecer, trabajaba cerca o tendría jurisdicción en inmediaciones del centro comercial, y les avisaría todo lo que informaran por radio”, dijo el fiscal que lleva el caso. Le puede interesar: El drama que vivió doña Azucena tras quedar atrapada en su vivienda por caída de un árbol en Bucaramanga También, de acuerdo con lo revelado en la diligencia judicial, los investigadores de la Sijin que adelantaron el operativo no se comunicaron por radios sino por celulares, ante la sospecha de posibles infiltraciones de la banda en la institución.

¿Cómo fue el intento de atraco en una joyería en Bucaramanga?

Un equipo de la Sijin recibió información de inteligencia sobre un posible robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado sábado 29 de noviembre. Ante esto, varios uniformados encubiertos fueron enviados para verificar la amenaza, entre ellos el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, experto en este tipo de operaciones.

Al llegar, los investigadores detectaron a varios hombres armados dentro y fuera del local. Los delincuentes, al notar la presencia de los policías, abrieron fuego y uno de los disparos impactó al intendente Leal Briceño, quien posteriormente perdió la vida. Los funcionarios, vestidos de civil, respondieron de inmediato, generándose un intenso intercambio de disparos que alarmó a los visitantes del centro comercial, quienes buscaron refugio mientras grababan la escena con sus celulares. Durante la balacera, los compañeros del intendente lograron herir a tres asaltantes y abatir a uno de ellos. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la joyería.