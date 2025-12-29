Flamengo, campeón de la Libertadores, anunció la renovación de su técnico Filipe Luís hasta 2027

El club brasileño Flamengo anunció la renovación en el contrato de su entrenador, Filipe Luís, “hasta diciembre de 2027”, luego de una temporada en la que el rubronegro alcanzó el doblete de Brasileirao y Copa Libertadores.
Faltando pocos días para el vencimiento del vínculo con el técnico de 40 años, el club de Río de Janeiro “llegó a un acuerdo para la renovación del contrato de Filipe Luís hasta diciembre de 2027”, según un comunicado oficial.
Una disputa salarial con la dirigencia del Fla había demorado la extensión del contrato del técnico brasileño, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea.