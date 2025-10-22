“Medellín tendrá el estadio que se merece”: alcalde Federico Gutiérrez

El estadio Atanasio Girardot, uno de los más grandes del país, y que según datos históricos tiene 72 años de construido, presenta algunas deficiencias, por lo que el alcalde Federico Gutiérrez anunció que están adelantando un proyecto para que la ciudad cuente con un escenario acorde. El Atanasio, hace 14 años, tuvo una intervención (una remodelación) y ahora el alcalde Gutiérrez, mencionó en sus redes sociales que, “nuestra ciudad tendrá un estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos DIM y Nacional jugarán en un escenario de talla internacional”.

Esta es una necesidad que desde hace varios años los aficionados al fútbol vienen solicitando, ya que el escenario presenta goteras en el techo de la zona occidental y otras incomodidades que han sido denunciadas en redes sociales.

Las goteras del Atanasio Girardot.

Hay que recordar que, la anterior administración había presentado una megaproyecto con el que pretendían convertir el estadio Atanasio Girardot en un gran escenario para eventos y espectáculos no solo deportivos, sino musicales y de otra índole. Pero en junio de 2024, se oficializó que, “el Distrito de Medellín dejó en stand-by el proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot, que había estado sujeto a una intensa controversia luego de que la administración pasada de la ciudad lo planteó bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP)”.

En 2022 se había mencionado que la APP tenía planteada una inversión de 172 millones de dólares por parte de privados. El proyecto contemplaba la remodelación de 283.600 metros cuadrados, de los cuales 129.000 pertenecen al estadio, y era la infraestructura en la que estaba enfocada la intervención central. Entre las obras propuestas estaba la instalación de una cubierta, la transformación de la fachada, construcción de zonas comerciales, el mejoramiento de los sistemas de acceso, silletería nueva, un moderno sistema de drenaje y tecnología de punta, que facilitaría la logística de los eventos deportivos y de entretenimiento.

Por ahora, sobre el tema se conoce poco, tan solo la publicación en redes sociales del alcalde Federico Gutiérrez, quien anunció que en próximos días dará los detalles del proyecto sobre el estadio.

Denuncia más reciente por las goteras en el Atanasio

Este lunes, mientras se disputaba el partido entre Independiente Medellín y Santa Fe, por la Liga Betplay, se registró un aguacero que volvió a dejar en evidencia las fallas que tiene el escenario. Algunos aficionados realizaron un video para mostrar la manera como caía la lluvia en la zona occidental que tiene techo, pero que presenta un deterioro notorio y por ello las goteras son enormes y mojan bastante a los hinchas. Las goteras afectan no solo el techo de la tribuna occidental, sino también algunos pasillos interiores de esa y otras tribunas.



