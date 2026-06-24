La FCF ya estaría pensando en el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección: esto dijo Jesurún

Las extensiones de contratos en el fútbol suelen definirse luego de los resultados de los equipos en las competiciones, pero en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) los despachos se mueven a una velocidad distinta a la del césped, pensando en el futuro de Néstor Lorenzo. Le puede interesar: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K Mientras la Selección Colombia disputa el Mundial de 2026, la dirigencia ya inició conversaciones sobre la continuidad del estratega argentino como director técnico, una decisión que busca anticiparse al vencimiento de su vínculo contractual pactado para julio de este año. La intención de los directivos, conocida recientemente, sería asegurar la permanencia del entrenador argentino de 60 años, más allá de la actual Copa del Mundo, independientemente de lo que ocurra en la recta final del torneo en Norteamérica.

La postura actual de la dirigencia colombiana

Desde Guadalajara, México, lugar de concentración del combinado nacional, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, confirmó la posición de la entidad sobre el tema, antes de enfrentar a RD Congo, la cual Colombia terminó venciendo 1-0 con gol de Muñoz, asegurando su paso a los 16avos de la cita mundialista. “Lo de Lorenzo es claro, es el director técnico hoy de la Selección, esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos”, manifestó el dirigente en diálogo con el periodista Fabio Poveda de Blu Radio, este martes 23 de junio. Jesurún, quien al final de la Copa América de 2024 fue bastante cuestionado debido a su comportamiento, al punto en que fue detenido por las autoridades, detalló el criterio con el que la Federación evalúa los procesos deportivos y los plazos para definir el futuro del cuerpo técnico. “El Mundial es punto de referencia; el objetivo siempre son las Eliminatorias y después el Mundial, es por lo que las selecciones contratan a sus técnicos. Lo hemos cumplido, ya miraremos en las próximas semanas el futuro de todos”, afirmó.

Los factores de la continuidad: prioridad en la competencia