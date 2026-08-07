10 claves del discurso de Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia

Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente brinda su discurso de posesión desde un batallón militar. Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez, desde el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Pero minutos después se dirigió hasta el batallón Pichincha, que hace solo unos meses, en abril de este año, sufrió un atentado terroristas que dejó varios heridos; como gesto simbólico, el Presidente quiso hablarle al país desde ese lugar junto a cientos de militares y policías. De hecho, rindió homenaje a los héroes caídos por el conflicto armado. Durante su discurso, que duró una hora y diecisiete minutos, hizo un extenso repaso de todos los frentes de la democracia, recordó algunas promesas e hizo homenajes. Pero insistió en dos grandes mensajes: gobernará para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él, y entregará el poder en cuatro años “porque son suficientes para cumplir el plan de gobierno” sin promover iniciativas como una Constituyente, como hizo su antecesor Gustavo Petro.

1. “Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas” y homenaje a Álvaro Gómez Hurtado

El jefe de Estado arrancó diciendo que “seré el presidente de todos los colombianos” ya que “no hay espacio para la intransigencia, todo lo contrario. Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”. Igual que como sucedió en la ceremonia en la Universidad Santiago de Cali, invocó la protección de Dios. “Ejercer la presidencia de esta patria que amo entrañablemente constituye, sin duda, la mayor distinción que Dios, el pueblo y la vida han podido concederme”, dijo. También le agradeció al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo: “Él ha sido un compañero excepcional durante todos estos meses, y estoy convencido de que será un guerrero fundamental en la inmensa tarea de reconstruir a Colombia”. Siga leyendo: Las 5 razones para entender el “doblete” de Abelardo De la Espriella En el inicio de sus palabras también recordó a uno de sus maestros, Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador que fundó la Universidad Sergio Arboleda, alma máter del nuevo presidente. Gómez fue asesinado en noviembre de 1995.

2. Homenaje a Miguel Uribe Turbay

Justamente, sobre otro líder asesinado, el Presidente también le rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado que terminó con su vida en agosto del año pasado. “Ninguna reivindicación ideológica ni política puede justificar que un colombiano levante las armas contra otro colombiano. Lo volvimos a sufrir durante la campaña que condujo a la victoria, marcada por el sacrificio de un mártir. Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina. Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo, Colombia nunca te va a olvidar”, dijo conmovido.

3. Lucha frontal contra el “narcoterrorismo” y prioridad al orden público

Uno de los ejes principales del discurso de De la Espriella fue declararle la guerra al crimen, el orden público y la seguridad; dijo que no tendrá duda en acabar con los criminales, terroristas y narcotraficantes. Y que tendrán dos caminos: “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”. Además, anunció: “en las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas, con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”.

Lo anterior significa que, por ahora, no abrirá ninguna puerta a diálogos de paz, como la “paz total” del gobierno Petro.

4. Respeto por la Constitución y lucha contra la corrupción



El presidente Abelardo, como lo ordena la ley, entregará el poder en cuatro años y así lo dijo con claridad: “Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas. Al concluir ese término, entregaré la presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia”. Al mismo tiempo, señaló que no promoverá ninguna asamblea nacional constituyente y manifestó su deseo de combatir a la corrupción, a la que comparó con una batalla igual de difícil que el terrorismo, el narcotráfico y todas las formas de criminalidad. “(es) un enemigo menos visible y no por ello menos destructivo, la corrupción. Los que se apropian del dinero del pueblo son unos forajidos que atentan contra el bienestar de todos los colombianos”.

5. “Eliminaré el impuesto a la renta” y el mensaje a los empresarios

También el mandatario recordó una promesa de campaña que, según dijo, cumplirá: eliminar el impuesto a la renta. Además, hizo otros anuncios relacionados con la economía: “Mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio. El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”. También habló de oportunidades de empleo y programas para atacar la informalidad: “Este gobierno se esforzará para abrirles las puertas de la formalidad, del crédito y de nuevas oportunidades para ustedes”. De la Espriella insistió en ser respetuoso con la independencia del Banco de la República. “Cuando regresan la confianza y la estabilidad, llegan también la inversión, el empleo, el crecimiento y las oportunidades. Ese será otro de los pilares de la patria milagro, queridos compatriotas”, expresó.

6. La (mal) herencia de la salud, ¿qué hará?

En su discurso, el mandatario abordó los temas que tratará con prioridad en su gobierno. Al hacerlo, fue inevitable que la crisis en el sistema de salud no quedara sobre la mesa. Sin embargo, el presidente De la Espriella aseguró que no se trata de una crisis, sino de “un drama profundamente humano” derivado de “decisiones equivocadas” que deterioraron el sistema. En ese sentido, el jefe de Estado no mencionó de manera específica el “plan de choque” que ha prometido para el sector en los últimos días, pero explicó que su gobierno “no asumirá asunto de la salud con tesis ideológicas”, sino que tomará medidas técnicas.

Se sabe que De la Espriella tiene pensado un plan de choque de 10 billones de pesos para afrontar la crisis en el sistema de salud. “Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia quedó solo frente a una enfermedad. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir con la ayuda de Dios”, agregó.

7. Programa rural y mensaje a los campesinos

El campo y el bienestar del campesino también hicieron parte de la agenda, todo con nombre propio: Cosecha Solidaria. Aquel programa, recordó el presidente De la Espriella, fue una iniciativa privada y particular que realizó el entonces jefe de una firma de abogados durante la pandemia. Ahora, desde el Estado, el mandatario planea convertir aquel programa en una política de Gobierno. Para ello, dijo, se remitirá a la Orinoquía, que en su Gobierno no será únicamente una región de reservas naturales. “La Orinoquía colombiana será nuestro mato grosso, con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial, que garantizará nuestra soberanía alimentaria, pero además será el motor del crecimiento económico de la Patria Grande”, dijo. Tras explicar ese cambio, De la Espriella se dirigió a los campesinos, a quienes les prometió “un aliado permanente en la defensa de sus derechos”.

8. El rol de las mujeres en su Gobierno

En medio del silencio del batallón, interrumpido por los aplausos, De la Espriella tocó un tema que durante campaña lo puso en el paredón: la igualdad de género y el papel de las mujeres en su Gobierno. Y es que, en la contienda electoral fue criticado por haberle mostrado una fotografía sexual a una periodista, asegurando que su figura y belleza (la de Abelardo) le traería los votos de las mujeres. Se disculpó por mostrarle la foto, pero el ahora presidente ignoró la decisión judicial que le pidió decirle al país que las mujeres votan con inteligencia, no guiadas por instintos sexuales. Entérese: Video | Policía detuvo a un ciudadano francés por intentar romper la seguridad de la posesión Ahora, desde el poder, aseguró que las mujeres tendrán un papel fundamental en su Gobierno. “Conformaré un equipo de mujeres excepcionales en las distintas áreas del gobierno, porque durante largo tiempo muchas colombianas con talento, preparación y carácter fueron relegadas a un segundo plano. Ellas, que hacen posible el milagro más grande de la existencia humana, serán las protagonistas de la construcción de la patria milagro”, aseguró.

9. Congelará el gasto público

Para el mandatario, la clave para una economía estable es la confianza ciudadana en ella y en los organismos públicos que la cuidan y regulan, por ello, uno de los primeros decretos que firmará, según su discurso, será el que congelará el gasto público. “El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales. Antes, queridos compatriotas, de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, dijo, asegurando que no será austero con quienes necesitan la protección del Estado y que fomentará programas de inversión y ayuda para los más vulnerables.

10. “Jamás aceptaré que el pesimismo se convierta en una política de Estado”

Al finalizar su discurso, el mandatario dijo que “jamás aceptaré que el pesimismo se convierta en una política de Estado. Ha llegado, queridos compatriotas, el momento de poner al servicio del progreso el mismo carácter con el que durante décadas hemos enfrentado la adversidad. Aquel es el espíritu del gobierno del tigre, firme para defender a Colombia e incansable para transformarla”. Y brindó una definición de su apuesta de país: “Eso es para mí la patria milagro, una nación que descubre que su mayor riqueza no está solamente en lo que la naturaleza le concedió, sino en la templanza y la valentía de su gente. Un pueblo que deja de preguntarse hasta dónde puedo llegar y empieza a demostrar realmente lo que puede ser, lo que puede llegar a convertir este país y de qué está hecho. Ese ideal será el resultado del trabajo honrado, de la libertad defendida y de la decisión de no conformarnos jamás, jamás con una Colombia simplemente posible, sino de hacer realidad la nación extraordinaria que estamos destinados a ser. Nadie, nadie, absolutamente nadie sobra en esta empresa”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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