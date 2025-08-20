Récord mundial: Fábio se convirtió en el jugador con más partidos en la historia, según Fluminense

El veterano portero brasileño Fábio jugó su partido 1.391 a nivel profesional y se convirtió en el futbolista con más partidos en la historia, según su club, el Fluminense, y medios de prensa brasileños.
Sin embargo, ni la Fifa ni la Conmebol dieron una respuesta oficial sobre si la cifra a la que llegó el portero brasileño de 44 años se trata de un récord mundial.
Fábio jugó este martes en la victoria 2-0 del Flu en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana contra el América de Cali con un parche en la mitad de su camiseta -entre el escudo del club y el logo de la marca de la prenda- conmemorativo de sus 1.391 partidos.