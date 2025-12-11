Claro se pronuncia tras millonaria multa de la SIC por fallas en portabilidad numérica

A través de un comunicado, Claro señaló que el pasado 28 de noviembre de 2025 recibió la notificación de la autoridad. Sin embargo, la compañía indicó que aún existen recursos de reposición y apelación, este último resuelto por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la sanción sea revocada o modificada.

Tras conocerse que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a Claro una multa de $2.013 millones por presunta vulneración del derecho a la portabilidad numérica de los beneficiarios del programa “Última Milla Móvil MINTIC 1 – NavegaTIC”, la compañía respondió que esta resolución no es definitiva .

Frente a la resolución, Claro anunció que interpondrá los recursos legales pertinentes con el objetivo de buscar la revocatoria de la sanción impuesta.

Durante la investigación administrativa, la empresa expuso sus argumentos y presentó pruebas que, según asegura, desvirtúan los cargos imputados por la SIC.

La compañía sostiene que dichas evidencias demuestran que no ha actuado en contra del régimen de protección de usuarios.

Puede leer: Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas?

“Esperamos que, con el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por Claro, se obtenga una nueva decisión por parte de la SIC en la que se declare que la compañía no vulneró este régimen de protección de los usuarios”, indicó la compañía.

Más noticias: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Finalmente, Claro enfatizó que mantiene su compromiso con el cumplimiento total del régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, así como con garantizar el derecho de los usuarios a elegir libremente su operador de telecomunicaciones.