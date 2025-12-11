Claro se pronuncia tras millonaria multa de la SIC por fallas en portabilidad numérica

Tras conocerse que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a Claro una multa de $2.013 millones por presunta vulneración del derecho a la portabilidad numérica de los beneficiarios del programa “Última Milla Móvil MINTIC 1 – NavegaTIC”, la compañía respondió que esta resolución no es definitiva.
A través de un comunicado, Claro señaló que el pasado 28 de noviembre de 2025 recibió la notificación de la autoridad. Sin embargo, la compañía indicó que aún existen recursos de reposición y apelación, este último resuelto por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la sanción sea revocada o modificada.
