En la Liga colombiana, el 12,7% de los jugadores son extranjeros; hay dos equipos con 5 cada uno

Pasaron más de 30 años para que en el fútbol colombiano los equipos de primera división pudieran tener en cancha a cuatro futbolistas extranjeros. Antes de la década del 90 se permitía. Por eso en el país jugaron “leyendas” como Alfredo Di Stefano, Sergio Goycochea, Julio César Falcioni, Roberto Cañas, Ricardo Gareca, entre otros. Sin embargo, iniciando la última década del siglo XX, las directivas del balompié nacional decidieron limitar a tres futbolistas los extranjeros que podían estar, al mismo tiempo, en la cancha. El tema quedó quieto. Revivió en el Clausura de 2025, después de que Atlético Nacional alineara –por error– los cuatro extranjeros que tenía en su plantel en un partido contra el Atlético Bucaramanga.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre. Por eso, Nacional perdió vía escritorio 0-3. El tema se discutió en Dimayor. En noviembre se oficializó que, para el primer torneo de este año, se ampliaría la norma para permitir que cuatro extranjeros estuvieran en el terreno de juego al mismo tiempo. En el Apertura 2026 hay 68 extranjeros inscritos. Son el 12,7% de los 537 que aparecen en los datos del portal web Trasnfermarkt que forman parte de los cuadros nacionales. La mayoría de ellos son argentinos. De ese país hay 22 jugadores en el balompié colombiano.

Los más reconocidos de ese país que juegan en la Liga son el delantero del DIM Francisco Fydriszewski, el atacante del Atlético Bucaramanga Luciano Pons, así como el lateral izquierdo de Atlético Nacional Milton Casco, quien llegó desde River Plate, uno de los equipos más grandes del continente, para reforzar a los paisas. La nacionalidad que le sigue es Uruguy: tiene 13 jugadores inscritos. Entre ellos se descatan los arqueros Mauro Silveira, quien ataja en el Junior de Barranquilla; Salvador Ichazo, que reemplazó a su compatriota Washington Aguerre en la portería del DIM, y Guillermo de Amores, quien este semestre es uno de los refuerzos de Millonarios.