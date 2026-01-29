x

En la Liga colombiana, el 12,7% de los jugadores son extranjeros; hay dos equipos con 5 cada uno

Para este semestre, hasta el momento, los equipos han inscrito a 68 futbolistas de otras nacionalidades en el torneo local. Hay un arquero español.

    El argentino Milton Casco es uno de los jugadores foráneos que ya debutó en la Liga Betplay, dejando buena impresión entre los aficionados. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Pasaron más de 30 años para que en el fútbol colombiano los equipos de primera división pudieran tener en cancha a cuatro futbolistas extranjeros. Antes de la década del 90 se permitía. Por eso en el país jugaron “leyendas” como Alfredo Di Stefano, Sergio Goycochea, Julio César Falcioni, Roberto Cañas, Ricardo Gareca, entre otros.

Sin embargo, iniciando la última década del siglo XX, las directivas del balompié nacional decidieron limitar a tres futbolistas los extranjeros que podían estar, al mismo tiempo, en la cancha. El tema quedó quieto. Revivió en el Clausura de 2025, después de que Atlético Nacional alineara –por error– los cuatro extranjeros que tenía en su plantel en un partido contra el Atlético Bucaramanga.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre. Por eso, Nacional perdió vía escritorio 0-3. El tema se discutió en Dimayor. En noviembre se oficializó que, para el primer torneo de este año, se ampliaría la norma para permitir que cuatro extranjeros estuvieran en el terreno de juego al mismo tiempo.

En el Apertura 2026 hay 68 extranjeros inscritos. Son el 12,7% de los 537 que aparecen en los datos del portal web Trasnfermarkt que forman parte de los cuadros nacionales. La mayoría de ellos son argentinos. De ese país hay 22 jugadores en el balompié colombiano.

Los más reconocidos de ese país que juegan en la Liga son el delantero del DIM Francisco Fydriszewski, el atacante del Atlético Bucaramanga Luciano Pons, así como el lateral izquierdo de Atlético Nacional Milton Casco, quien llegó desde River Plate, uno de los equipos más grandes del continente, para reforzar a los paisas.

La nacionalidad que le sigue es Uruguy: tiene 13 jugadores inscritos. Entre ellos se descatan los arqueros Mauro Silveira, quien ataja en el Junior de Barranquilla; Salvador Ichazo, que reemplazó a su compatriota Washington Aguerre en la portería del DIM, y Guillermo de Amores, quien este semestre es uno de los refuerzos de Millonarios.

El cuadro embajador, junto al Inter de Bogotá, son los elencos que más futbolistas extranjeros tienen inscritos: 5 de los 25 cupos que habilitó la Dimayor para este año –cinco menos que la temporada pasada–, los ocupan jugadores que no nacieron en Colombia.

En Millonarios están De Amores, Édgar Elizalde (Uruguay), Rodrigo Ureña (Chile), Rodrigo Contreras (Argentina) y Santiago Giordana (Argentina). Entre tanto, el elenco que antes era Equidad tiene al venezolano Wuilker Faríñez, así como a Agustín Irazoque (Argentina), Facundo Boné (Uruguay), Dereck Moncada (Honduras) y Fabricio Sanguinettui del Uruguay.

La nacionalidad más “particular” la tiene el lateral derecho Jodry Monroy, quien a pesar de tener raíces colombianas, juega para la Selección nacional de Armenia.

