Escándalo en Italia: más de 70 futbolistas estarían implicados en fiestas con servicios sexuales y “droga de la risa”

El fútbol italiano se ve sacudido por una polémica investigación judicial que vincularía a decenas de deportistas y personalidades de élite en el centro de un presunto entramado de prostitución y eventos exclusivos. Le puede interesar: Con goles de Harry Kane y Luis Díaz, el Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa Alemana: vea las anotaciones La Fiscalía de Milán ha puesto bajo la lupa las actividades de la reconocida agencia llamada Ma.De. Milano, con sede en Cinisello Balsamo, en una operación coordinada por la fiscal adjunta Bruna Albertini. Según La Gazzetta, la investigación, centrada en los delitos de explotación y facilitación de la prostitución, reveló la presunta asistencia de aproximadamente 70 futbolistas y un piloto de F1 a fiestas donde la oferta de servicios sexuales sería la “norma y principal servicio”.

El investigado esquema operativo de Ma.De. Milano

La estructura de la organización, según medios internacionales, estaba encabezada por Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, propietarios de la agencia, quienes junto a sus colaboradores Alessio Salamone y Luan Fraga, cumplen actualmente arresto domiciliario. El “modus operandi” consistía en ofrecer a clientes de alto poder adquisitivo una cena-espectáculo en un restaurante de lujo de la ciudad, con la opción posterior de trasladar la velada a clubes o habitaciones de hotel. Durante estos encuentros clandestinos -ya que al parecer no eran de conocimiento publico-, las jóvenes contratadas por la agencia eran instadas a mantener relaciones sexuales con los invitados a cambio de altas sumas de dinero.

Emanuele Buttini y, al lado izquierdo, Deborah Ronchi, dos de los dueños de la agencia apuntada por ser una red de prostitución. FOTO: Tomada de redes sociales de Emanuele Buttini

El beneficio económico para los organizadores, de acuerdo con los investigadores, sería sustancial: Buttini y Ronchi se quedarían con el 50% de las tarifas pagadas, mientras que el resto se entregaba a las mujeres en sobres con dinero en efectivo. Un testimonio recogido en la investigación detalló la mecánica de las comisiones. “Me quedé con el 10% de la mesa de ese jugador de fútbol que gastó tres mil, y lo mismo de la mesa de los jugadores de hockey”, expresó la fuente en la agencia de noticias ANSA.

Los presuntos clubes y nombres implicados tras bambalinas

De acuerdo con lo revelado por la agencia internacional ANSA, confirmaron que algunos de los futbolistas identificados pertenecen principalmente a las plantillas de equipos como Inter, Milan, Juventus, Verona, Torino, Monza y Sassuolo.

Buttini con diferentes personalidades del fútbol y otros deportes, como Usain Bolt y Wayne Rooney. FOTO: Tomada de redes sociales de Emanuele Buttini

Entre los nombres que figuran en las escuchas telefónicas y en el decreto judicial se encuentran Bastoni, Leão, Vlahovic, Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci y Scamacca, entre muchos otros más. “Incluían también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales”, detalló la Unidad de Policía Económica y Financiera de Guardia di Finanza. Es importante señalar que ninguno de estos deportistas está siendo investigado por alguna infracción actualmente. Su estatus legal es el de clientes y, como tales, no han cometido ningún delito bajo el marco legal de la investigación hasta ahora. Las autoridades también mencionaron la presencia de un piloto de Fórmula 1, así como de diversos empresarios y figuras públicas que al parecer participaban en estos eventos de alta gama. Un operativo por este caso dejó a cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución.

La red de acompañantes y la “droga de la risa”

De acuerdo con los datos de ANSA, estiman que cerca de un centenar de mujeres, tanto italianas como extranjeras, formaban parte de la nómina de la agencia. Mientras algunas desempeñaban roles de anfitrionas o acompañantes de mesa, otras ejercían como escorts. La complejidad del caso se reflejó, según los documentos informados, en las interceptaciones telefónicas, como la conversación entre una joven y Alessio Salamone sobre un posible embarazo tras un encuentro con un jugador.

Los dueños y colaboradores de la agencia acusada de drogas y prostitución. FOTO: Tomada de redes sociales de Emanuele Buttini

“Solo mira los chats, pero deben haber pasado unas tres semanas. ¿Por qué?”. Eh... no se lo digas a nadie... pero me acabo de hacer una prueba y estoy embarazada, de más de tres semanas... así que...”, señalaron las interceptaciones telefónicas. La investigación también rastreó el uso de la llamada “droga de la risa” en estas reuniones. Mediante el análisis de teléfonos móviles y entrevistas a testigos, la Fiscalía buscaría determinar el alcance real de la red criminal. “...Y al uso de óxido nitroso (gas de la risa) como sustancia excitante y recreativa”, agregaron los federales.

Un grupo de mujeres vestidas de rojo en medio de una fiesta relacionada con las investigaciones a la agencia. FOTO: Tomada de redes sociales de Emanuele Buttini