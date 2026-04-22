Samuel Martínez: conozca a la joya que busca Europa y espera poder debutar con Nacional

El mediocampista vallecaucano ha insistido en el amor por su familia y el apoyo constante que encuentra en ellos. “Tengo una familia muy unida y numerosa. A paraguay fueron mis tíos, tías y primos; me ayudan mucho y me motivan. Los amo mucho, especialmente a mi abuela y su comida” , afirmó Martínez. Reconoce que el amor al fútbol lo heredó por su padre, pero por decisión propia. Asegura que jamás se ha sentido presionado por tener éxito en este deporte. Ama lo que hace y sueña con jugar en los grandes clubes europeos, tal como sus dos ídolos: Lionel Messi y Luis Fernando Díaz. También mencionó que, del fútbol local, siente una gran admiración por Juan Manuel Rengifo y que le gustaría vivir un proceso similar al de “Tití”. Le puede interesar: “Al futbolista colombiano le falta academia para adaptarse al extranjero”: César Valoyes, sin filtro en El Colombiano