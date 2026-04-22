Samuel Martínez: conozca a la joya que busca Europa y espera poder debutar con Nacional

El vallecaucano captó la atención de los ojeadores del fútbol del Viejo Continente durante el Sudamericano sub-17 que se llevó a cabo en Paraguay. ¿Alcanzará a jugar con el Verde?

El volante creativo Samuel Martínez, gran figura en el reciente título de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay, ha despertado el interés de varios gigantes del “Viejo Continente”. Según la plataforma GiveMeSport y el periodista Phillip Kessler, clubes de la Premier League como Arsenal, Tottenham, Liverpool y Chelsea siguen de cerca sus pasos. Incluso el Bayern Múnich aparece como candidato para llevarse al que ya apodan el “Kaká” colombiano.

Sobre esta posibilidad de dar el salto a Europa, Martínez mantiene la calma: asegura que es cuestión de trabajar bien y seguir cosechando frutos, pues su sueño es jugar allí. Actualmente, sus derechos son manejados por la agencia Gegen Football S.A.S., la misma que representa a Halam Loboa y Royer Caicedo.

Aunque aún no tiene contrato profesional con Atlético Nacional, el jugador afirma que “la relación con el club es muy buena” y, por ahora, vive en una casa hogar de la institución en Medellín, a la espera de que sus mentores elijan el mejor camino para su futuro ante las propuestas internacionales.

¿Cómo ha sido su camino?

Nacido el 5 de abril de 2009 en Tuluá, Valle del Cauca, Samuel es hijo del exfutbolista Jairo “El Indio” Martínez. A sus 17 años, forma parte de las divisiones menores de Atlético Nacional, club al que llegó a los 14 años (tras un breve paso a los 12). En el equipo Sub-20 del Verde, trabaja bajo las órdenes de Sebastián Zapata.

En el programa Medio Tiempo de Win Sports, Martínez recordó sus inicios en la escuela Talentos GV, propiedad del exfutbolista Gustavo Victoria en Tuluá. “Empecé en Talentos y después fui a Miami. Luego volví y me presenté en Nacional a los 12 años. Jugué el Babyfútbol y el Torneo Nacional Sub-13, regresé a Talentos y al Verde volví definitivamente a los 14”, comentó el mediocampista.

En el club verdolaga comparte con otros dos campeones sudamericanos: el extremo José Escorcia y el volante Simón Rojas. Pese al éxito con la Tricolor, Martínez aún aguarda por el llamado del primer equipo. “Hasta el momento no nos han contactado desde el plantel profesional (dirigido por Diego Arias)”, afirmó.

Trayectoria en Selección

Samuel estuvo cerca de ser convocado para el Sudamericano Sub-17 de 2025 en Cartagena y Montería, pero su oportunidad llegó este año en territorio guaraní, donde heredó la emblemática camiseta número 10. Bajo el mando del técnico chocoano Freddy Hurtado, el grupo destacó por su unión: “Es un grupo muy recochero, pero muy trabajador y unido”, expresó el volante.

Con el apoyo del psicólogo Rafael Zabaraín, el equipo forjó la mentalidad ganadora que permitió a Colombia volver a levantar el título sudamericano de la categoría después de 33 años, consolidando a Martínez como una de las promesas más brillantes del fútbol nacional.

El mediocampista vallecaucano ha insistido en el amor por su familia y el apoyo constante que encuentra en ellos. “Tengo una familia muy unida y numerosa. A paraguay fueron mis tíos, tías y primos; me ayudan mucho y me motivan. Los amo mucho, especialmente a mi abuela y su comida” , afirmó Martínez. Reconoce que el amor al fútbol lo heredó por su padre, pero por decisión propia.

Asegura que jamás se ha sentido presionado por tener éxito en este deporte. Ama lo que hace y sueña con jugar en los grandes clubes europeos, tal como sus dos ídolos: Lionel Messi y Luis Fernando Díaz. También mencionó que, del fútbol local, siente una gran admiración por Juan Manuel Rengifo y que le gustaría vivir un proceso similar al de “Tití”.

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