Gobierno fijará topes salariales para docentes de universidades públicas tras polémica con el presunto “cartel de puntos”

El Ministerio de Educación informó este miércoles 22 de abril que en los próximos días presentará un proyecto de decreto que fija topes salariales para docentes de universidades públicas, con el fin de corregir vacíos normativos y garantizar mayor transparencia en el sistema.
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Este anuncio surgió poco después de que una denuncia ciudadana desatara una polémica en la Universidad de Sucre por la presunta presencia de salarios de hasta 93 millones mensuales en algunos docentes de la institución educativa. El “cartel de puntos”.