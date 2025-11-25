x

“Estoy muy feliz de seguir en esta gran familia, aún quiero cumplir varios sueños”: Linda Caicedo

La jugadora habló para la página oficial del Real Madrid sobre su renovación y las nuevas metas que se ha puesto.

  • Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. FOTO TOMADA X@realmadridfem
    Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. FOTO TOMADA X@realmadridfem
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
bookmark

La colombiana Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio del 2031 y se mostró feliz de seguir en la nómina de las merengues.

“Estoy muy contenta y muy agradecida con el club por esta nueva oportunidad. Siento que aún me quedan muchas cosas por hacer aquí”, fueron las primeras palabras de Linda en la entrevista publicada por la página oficial del Real Madrid.

Caicedo también mencionó que, “desde que llegué, mi objetivo ha sido lograr grandes cosas y dejar huella. Estoy muy feliz de seguir siendo parte de esta linda familia”.

La colombiana, que ya se siente más cómoda con el equipo, la ciudad y el torneo, sostuvo que “me he ido adaptando cada vez mucho mejor con el equipo, la gente y mis compañeras. Quiero hacer historia y seguir dejando esa huella”.

Sobre la evolución de su juego, la vallecaucana resaltó que “a nivel de confianza, este año he dado un paso más. Obviamente, sigo siendo joven y tengo muchas cosas por mejorar, pero hasta ahora siento que no me he ahorrado esas ganas de querer dar lo mejor por el club y representar a mi país. Sigo en ese crecimiento. Este año no será la excepción y a por los otros más que quedan”.

También resaltó que “cuando vienes a la Ciudad Real Madrid, todo lo tienes fácil. A nivel personal creces mucho, no solo como profesional. Hay compañeras que llevan mucho tiempo, como Athenea o Misa, que han visto un cambio y un proceso lindo hasta ahora. Yo, que apenas llevo tres años, también lo he visto. El equipo tiene esas ganas de seguir creciendo y no hay duda de que llegaremos a ese tope de lo que queremos alcanzar”.

Sobre el cariño que recibe de los aficionados, Linda resaltó que “cuando jugamos en casa, e incluso en los partidos fuera, la afición siempre muestra ese cariño. Mi pensamiento es ganar un título este año, me visualizo dando lo mejor en cada partido”.

Linda Caicedo llegó al Real Madrid en 2023, con tan solo 18 años. Ha jugado 99 partidos y ha marcado 26 goles.

El Real Madrid exaltó en sus redes que, “a sus 20 años, Linda ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS)”.

Asimismo, menciona que “fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición”.

Ahora, Linda se unirá a la concentración de la Selección Colombia en Bolivia, para la disputa de la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina y luego regresará a España para continuar su competencia con el Real Madrid en la Liga y los demás torneos.

