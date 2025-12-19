“No todo es ganar; el proceso también forma campeones”: las reflexiones de Diego Arias sobre su balance con Nacional

Diego Arias cerró el año levantando su primer título como entrenador profesional y lo hizo nada menos que con Atlético Nacional, en una final cargada de historia, presión y simbolismo frente al Deportivo Independiente Medellín. En diálogo con Línea de Gol, el técnico verdolaga habló del título de Copa BetPlay, del valor del proceso, de la presión constante por los resultados y de una reflexión profunda sobre el fútbol, la vida y la sociedad actual.
¿Qué balance hace de estos meses al frente de Atlético Nacional?
“Muy contento de cerrar el año con esta victoria y con este título, porque sabíamos lo que significaba para nuestra gente. Es ampliar la historia del club, pero también entendiendo lo especial que era esta final, contra uno de los mejores equipos del año como Medellín. Fue muy complejo, los enfrentamos cinco veces en menos de dos meses y cada partido era más cerrado, con menos espacios. Aun así, logramos cerrar el año con momentos muy bonitos. No todos los objetivos se concretaron, pero estuvimos hasta el último partido peleando por ellos y nos vamos con la cabeza en alto”.
Ya con el título en frío, ¿qué se le vino a la cabeza y a quién dedica este logro?
“El primer agradecimiento es para los jugadores. Ellos son los que compiten bajo presión, sin tiempo para analizar, y lo hicieron con valentía y coraje. Este era un partido cargado de emoción y expectativa para nuestra hinchada. Disfruté abrazarlos y agradecerles por ir al frente, por intentarlo, incluso con errores normales de una final. También es un título para la familia, que está ahí en los momentos difíciles, dando tranquilidad y fortaleza para seguir creyendo”.