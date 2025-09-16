Video | Tenso comienzo de la Champions: hubo enfrentamientos entre hinchas y policías a las afueras del Santiago Bernabéu

El comienzo de la Uefa Champions League estuvo lleno de tensión en Madrid, España, donde hubo enfrentamientos entre los hinchas del Olympique de Marsella y la Policía española.

Según autoridades y medios españoles, aficionados del equipo francés generaron los disturbios a la entrada del estadio del Real Madrid luego de que varios simpatizantes del Marsella intentaran ingresar sin boleta.

En videos que se viralizaron en redes sociales se ve los enfrentamientos que sostuvieron ultras franceses y policías españoles.