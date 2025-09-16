x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Tenso comienzo de la Champions: hubo enfrentamientos entre hinchas y policías a las afueras del Santiago Bernabéu

Los disturbios se presentaron antes de dar inicio al partido correspondiente a la primera fecha de la Champions League.

  • A Madrid llegaron cerca de 4 mil aficionados franceses para ver al Olympique de Marsella ante el Real Madrid. Foto: Getty Images
    A Madrid llegaron cerca de 4 mil aficionados franceses para ver al Olympique de Marsella ante el Real Madrid. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de septiembre de 2025
bookmark

El comienzo de la Uefa Champions League estuvo lleno de tensión en Madrid, España, donde hubo enfrentamientos entre los hinchas del Olympique de Marsella y la Policía española.

Según autoridades y medios españoles, aficionados del equipo francés generaron los disturbios a la entrada del estadio del Real Madrid luego de que varios simpatizantes del Marsella intentaran ingresar sin boleta.

Lea también: “El club no es de ustedes. Es del pueblo”: la barra de América de Cali amenazó a directivos y jugadores por la crisis del club

En videos que se viralizaron en redes sociales se ve los enfrentamientos que sostuvieron ultras franceses y policías españoles.

Una vez se generaron los disturbios, las autoridades aumentaron los controles en los diferentes accesos del estadio del Real Madrid con el fin de controlar lo sucedido y poder cumplir con el inicio del encuentro y la tranquilidad de los aficionados.

A territorio español, según reporte de las autoridades, se esperaba la llegada de al menos 4.000 hinchas del equipo francés. A pesar de los incidentes que dejaron varios detenidos por la Policía, los ultras franceses pudieron ingresar al estadio y el partido inicio según el horario estipulado.

Las autoridades locales, junto con la Uefa, han mostrado preocupación por las acciones de grupos radicales en este tipo de eventos deportivos.

Dentro de los controles establecidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba una exhaustiva requisa en donde fueron decomisadas baterías, cigarrillos electrónicos y boteras, además de banderas de Palestina, las cuales son prohibidas por la Uefa en todos los estadios donde se disputen las competencias europeas.

Siga leyendo: ¿Cuándo debutan los 8 colombianos que buscan “la gloria” en esta edición de la Champions?

Temas recomendados

Real Madrid
Hinchas
Uefa
Champions League
Disturbios
Vandalismo
España
Madrid
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida